Juegos de lujo de acceso abierto de Indihome

Yakarta, Viva – Dos subsidiarias de Telkom Group, Telkomsel Y Eso es todo Digital Indonesia (Nuon), juntos EllosCompañías de proveedores de servicios de pago digital, presente Microsoft Pase de juego de PC a través de Indihomo Complemento para clientes en Indonesia.

Esta asociación utiliza tecnología Máquina expendedora digital (DVM) de Bango para proporcionar un proceso de activación rápido, seguro y fácil, así como oportunidades de apertura para varias promociones y descuentos atractivos.

Con una tarifa de suscripción mensual fija, Microsoft PC Game Pass presenta un acceso ilimitado a cientos de juegos de PC de calidad, incluido el lanzamiento del primer día (día de día) de Xbox Game Studios, Bethesda SoftWorks, a Activision Blizzard; EA Play Membresía que incluye FC 25, Battlefield y varias otras franquicias bien conocidas; Así como un bono exclusivo de los juegos antidisturbios después de que la cuenta del jugador esté vinculada al perfil de Xbox.

Enriquecedoras de las opciones de entretenimiento para los jugadores, PC Game Pass también presenta una fila de nuevos títulos de juegos que están listos para acompañar el tiempo de juego de los clientes, que van desde Valorant, Minecraft, Football Manager 2024, Call of Duty, hasta Clair Obscur Expedition 33.

En medio de la tendencia creciente de juegos de plataforma cruzada y modelos de suscripción global, los servicios de PC Game Pass son una forma práctica para que los jugadores disfruten de experiencias premium a precios más asequibles que comprar muchos juegos por separado.

Esta colaboración facilita la compra de un pase de juego de PC de suscripción mensual como un servicio adicional de complemento de Indihome, fortaleciendo los ecosistemas de juegos ilimitados en Indonesia.

En el lanzamiento de PC Game Pass, ofrece eficientemente a través de los canales de servicio Nuon y Telkomsel disponibles, Máquina expendedora digital Desde funciones de Bango para manejar todos los aspectos técnicos, incluida la permitencia de una serie de ciertas promociones y descuentos para los clientes, fortaleciendo la retención en el mercado de telecomunicaciones cada vez más competitivo.

Para obtener un pase de juego de PC, los clientes pueden acceder a la página de pase de juego de PC de Indihome y activar este servicio para RP63,063 por mes (sin incluir el IVA).

Los costos se acumularán automáticamente en las facturas de Indihome. Después de hacer una transacción, el cliente obtendrá un código de activación que debe ingresarse en la aplicación Xbox en Windows para comenzar a usar el servicio.

El vicepresidente de estilo de vida digital Telkomsel Lesley Simpson afirmó continuar tratando de abrir un acceso más asequible y práctico a la experiencia de juego de calidad.

«Esperamos que la integración del juego de PC pase a las ofertas especiales de los jugadores a través del complemento de Indihome pueda alentar aún más la adquisición de nuevos clientes, aumentar la retención, para presentar un valor agregado tangible para los jugadores indonesios», dijo, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Mientras que el jefe del ejecutivo de Nuon Digital Indonesia, Aris Sudewo Wirjoatmodjo, dijo que la presencia de PC Game Pass en el ecosistema del Grupo Telkom fue parte de su compromiso de abrir más acceso para los jugadores indonesios a la experiencia de jugar juegos de calidad.

Además de Indihome, los clientes también pueden comprar un juego de PC Pase a través de los canales de distribución de Nuon, Upunt.ID, utilizando varios métodos de pago digital como Wallet y FinTech.

«Esta colaboración fortalece aún más nuestro papel en la presentación del contenido de juegos premium a través de canales de distribución que son fácilmente accesibles y prácticos», explicó.

Mientras tanto, el jefe ejecutivo de Bango, Paul Larbey, ofrece productos de suscripción superiores, como PC Game Pass, es una forma efectiva para que los operadores enriquecen el valor del cliente, aumenten la lealtad y atraen a los suscriptores que duran más.

«Nos gusta apoyar esta integración a través de la máquina expendedora digital, para que Telkomsel y Nuon puedan traer experiencias de juego de clase mundial», afirmó.