Juegos de fútbol americano universitario de hoy: ¿Los CFB Bowls se transmitirán por televisión el sábado 3 de enero o el domingo 4 de enero?







Ha sido una buena racha para los fanáticos del fútbol universitario con juegos de bolos casi todos los días, pero el calendario se está deteniendo. Los sábados son sinónimo de fútbol universitario, pero hoy, 3 de enero, no hay juegos de bolos en la televisión. Lo mismo puede decirse del domingo, ya que no hay juegos de fútbol universitario hasta el jueves 8 de enero.

Si bien hay dos próximos enfrentamientos de semifinales de los playoffs de fútbol universitario, el calendario de bolos fuera del CFP ha finalizado oficialmente para esta temporada. Sólo quedan tres partidos de fútbol universitario antes de una larga temporada baja. El Fiesta Bowl, el Peach Bowl y el campeonato nacional son los únicos juegos de fútbol universitario que quedan.

Los fanáticos que quieran ver fútbol hoy pueden disfrutar de la NFL. Hay partidos intrigantes de la NFL tanto el sábado 3 de enero como el domingo 4 de enero, con implicaciones legítimas para los playoffs.

Esto es lo que necesita saber sobre el próximo calendario de fútbol.

Calendario de playoffs de fútbol universitario: los juegos de semifinales de la CFP se realizarán del 8 al 9 de enero

Aquí hay un vistazo a los juegos de fútbol universitario restantes que se reanudarán el jueves 8 de enero. No quedan más juegos tradicionales de fútbol universitario en el calendario. Los tres concursos restantes están relacionados con los playoffs de fútbol universitario.

Están los dos juegos de semifinales (Fiesta y Peach Bowl) seguidos del campeonato nacional el lunes 19 de enero. Después de estos juegos, habrá un largo descanso antes de que comience la temporada de fútbol universitario de 2026 en agosto.

FECHA JUEGO TIEMPO CANAL DE TELEVISIÓN 8 de enero Fiesta Bowl: Miami vs.Ole Miss 19:30 ESPN 9 de enero Peach Bowl: Oregón vs.Indiana 19:30 ESPN 19 de enero Campeonato Nacional 19:30 ESPN

Calendario de la NFL para el sábado 3 de enero

Si bien hay una pausa en el calendario de fútbol universitario, el calendario de la Semana 18 de la NFL comienza el sábado 3 de enero con un doble partido de la NFC.

FECHA JUEGO TIEMPO CANAL DE TELEVISIÓN 3 de enero panteras vs. bucaneros 4:30 pm ABC/ESPN 3 de enero halcones marinos vs. 49ers 8 pm ABC/ESPN

Cuadro de playoffs de fútbol universitario actualizado con el calendario restante de juegos de bolos

Aquí hay un vistazo al cuadro actualizado de los playoffs de fútbol universitario que presenta el próximo enfrentamiento de semifinales. Ole Miss se enfrentará a Miami en el Fiesta Bowl a las 7:30 pm hora del Este el jueves 8 de enero.

Indiana se enfrenta a Oregon en el Peach Bowl el viernes 9 de enero a las 7:30 pm. Los tres partidos de fútbol universitario restantes se transmitirán por ESPN.

1ra ronda Cuartos de final Semifinales Campeonato 12. JMU 5. Oregón 4. Tecnología de Texas 5. Oregón 5. Oregón (melocotón) 9.Alabama 1.Indiana 9.Alabama 1.Indiana 8. ¡Santo Moloko! Título Nacional 11. Tulane 19 de enero, Miami 6. Vieja señorita 3. Georgia 6. Vieja señorita 10. Miami (Fiesta) 6. Vieja señorita 10.miami 10.miami 2. Estado de Ohio 7.Texas A&M

¿Cuándo comienza la temporada de fútbol americano universitario de 2026?

Una vez que se corone al campeón nacional el 19 de enero, los fanáticos esperarán con ansias el inicio de la temporada de fútbol universitario de 2026. Hay cuatro juegos programados para Semana 0 el 29 de agosto, incluidos dos partidos internacionales.

Bill Belichick y Carolina del Norte viajarán a Dublín, Irlanda, para abrir la temporada contra TCU en un choque ACC-Big 12. Virginia se enfrenta a NC State en Río de Janeiro, Brasil.

Cuanto más tradicional Horario de la semana 1 comienza el jueves 3 de septiembre, con una programación completa de juegos de fútbol universitario el sábado 5 de septiembre. Por ahora, los fanáticos todavía tienen algunas semanas más para disfrutar de la actual postemporada de fútbol universitario.

