¡Juego de vida de vida! ¡Persib vs Manila Digger en el play-off de ACL 2, transmitido en 3 televisión nacional y transmisión en vivo!

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung se someterá a un partido súper caliente contra Manila En los play-offs del alias de la AFC Champions League 2 (ACL 2) Liga de Campeones Asiático 2. El duelo para la determinación del destino de Maung Bandung se llevará a cabo en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), miércoles 13 de diciembre de 2025 a las 19.00 WIB.
Buenas noticias para Bobotoh en todo el país, este partido se transmitirá en tres estaciones de televisión nacionales a la vez: RCTI, GTV e INEWS. No solo eso, la audiencia también puede ver transmisión en vivo en RCTI+ y Vision+, por lo que no hay razón para perderse este prestigioso duelo.
Persib vino con una misión de ganar para garantizar boletos para la fase del Grupo ACL 2. Jugando frente a miles de Bobotoh que llenaron el GBLA, se creía que las tropas de Bojan Hodak se desempeñaban para socavar la defensa de las Filipinas Adjuntas.
El ambiente caliente seguramente se hinchará desde los primeros minutos. Además, la victoria forjará una nueva historia para Persib en el escenario asiático.
PERSIB VS MANILA DIGGER Live Broadcast Horario
Fecha: miércoles 13 de agosto de 2025
Inicio: 19.00 Wib
Estadio: Gelora Bandung Lautan API (GBLA)
National TV: RCTI, GTV, INEWS
Transmisión en vivo: RCTI+, Visión+
¡Prepárate, Bobotoh! Este miércoles por la noche será testigo de si Persib salió con orgullo al escenario asiático o tuvo que irse a casa decepcionado.
