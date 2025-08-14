‘Juego de calamar’ 3 impulsa el mercado VOD de $ 1.1 mil millones de Corea, lidera de Netflix

Las guerras de transmisión coreana se están calentando. Los nuevos datos muestran que el sector premium de video a pedido del país alcanzó los ingresos de $ 1.1 mil millones durante la primera mitad de 2025, con números de suscriptores que subían a 24.5 millones.

La firma de investigación AMPD, propiedad de Media Partners Asia, informa que las suscripciones pagadas crecieron en 1,5 millones durante el período de seis meses. El verdadero cambio de juego llegó con la introducción del seguimiento de TV conectado en el segundo trimestre, que reveló que los hábitos de visualización se subestimaron significativamente. La nueva metodología de medición aumentó los usuarios activos mensuales en aproximadamente un 35% por plataforma y envió horas de visualización total a 1.200 millones en el segundo trimestre solo.

Netflix continúa dominando con 8.2 millones de suscriptores coreanos y casi la mitad de toda la audiencia de transmisión premium. El éxito de la plataforma proviene de una combinación ganadora: éxitos de taquilla locales como «Juego de calamar«Temporada 3, películas con licencia popular recién salidas de los cines, y una asociación estratégica con Naver Plus que proporciona acceso gratuito al nivel anunciado por anuncios de Netflix.

Pero la competencia se intensifica. ABRAZADERA obtuvo las ganancias de suscriptores más grandes al implementar opciones con anuncios con presupuesto compatible con fuertes espectáculos de variedades, dramas coreanos y cobertura deportiva en vivo. Coupang Play hizo sus propios movimientos con un nivel publicitario gratuito y una nueva oferta de pases deportivos.

La mayor sacudida de la industria proviene de la aprobación de junio de la combinación TVing-Wavve, que creará una entidad fusionada con 9.2 millones de suscriptores a fin de año, posicionado como una seria alternativa local al dominio internacional de Netflix.

«CoreaEl sector VOD premium está consolidando en torno a un puñado de líderes escalados «, dijo Vivek Couto, director ejecutivo de MPA.» La narración local sigue siendo la base de compromiso y monetización, mientras que CTV desbloquea nuevas audiencias y oportunidades publicitarias. La fusión de TVing-Wavve reestructurará la competencia, proporcionando un contrapeso doméstico más fuerte a la escala de Netflix «.

Los datos de visualización revelan la feroz lealtad de Corea al entretenimiento local. El contenido local ordenó el 86% de todas las horas de transmisión en el segundo trimestre, con dramas coreanos solos capturando el 48% de la audiencia total. La variedad y los reality shows de Corea obtuvieron otro 27%, mientras que las películas coreanas tomaron el 10%.

El contenido internacional lucha por la atención, con películas estadounidenses que administran solo el 6% del tiempo de visualización como la categoría extranjera más grande. Netflix domina el consumo de drama, mientras que Tving y Wavve lideran en la programación de variedades.

«El dominio del contenido coreano es casi universal, alcanzando el 88% de todos los usuarios de VOD premium», dijo Dhivya T, analista principal de MPA y AMPD. «Los programas de K-Dramas, Comedy y Variety impulsan el alcance multiplataforma, mientras que las exclusivas de alto perfil en Netflix, TVing, Coupang y Disney+ agregan ventaja competitiva. Los niveles publicitarios ahora son fundamentales para la adquisición de suscriptores, especialmente en segmentos urbanos y sensibles a los precios».