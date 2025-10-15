Juega al lobby, elude las reglas y conquista a los funcionarios

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia expuso sin rodeos las viejas prácticas de los empresarios mío que a menudo utilizan métodos poco saludables para obtener ganancias.

Dijo que en el pasado algunos empresarios solían presionar a los funcionarios y eludir las reglas en beneficio de los intereses comerciales.

«No hay grandes empresarios en el mundo de esta República, excepto el primer empresario que es capaz de eludir las reglas. El segundo, que es capaz de derrotar a los funcionarios», dijo Bahlil en el evento Minerba Convex 2025 en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según Bahlil, estos métodos deben abandonarse si Indonesia quiere progresar y ser soberana en la gestión de los recursos naturales.

«Se lo ruego, debemos abandonar las viejas costumbres por el bien del pueblo de la nación y del estado», subrayó citado por YouTube, Dirección General de Minerales y Carbón TV.

Bahlil también rechazó los esfuerzos de los partidos que presionan al gobierno para reabrir las exportaciones de materias primas.

«Muchas personas han venido a presionarme para que abra las exportaciones, los canales de exportación de materias primas. Yo digo, si esto continúa, cuál es la diferencia entre nosotros en la era de los VOC y ahora», dijo.

«En el pasado, en VOC, llevábamos nuestras materias primas, las traíamos afuera, estaban afuera, su valor afuera, solo para traerlas a casa.

Bahlil enfatizó que el gobierno ahora está comprometido a construir un sistema de gestión de recursos naturales que sea transparente y basado en valor agregado a través de río abajo industria. Citó como ejemplo el éxito de la política de detener las exportaciones de minerales. níquel lo que en realidad aumenta significativamente el valor de las exportaciones nacionales.

«Nuestras exportaciones del níquel en 2017-2018 ascendieron a unos 3.300 millones de dólares. Hemos detenido el mineral de níquel, hemos construido la industria. En 2023-2024 nuestras exportaciones totales del sector del níquel alcanzarán los 35.000-40.000 millones de dólares. Se multiplicarán por más de 10», dijo Bahlil.

Calificó este logro como una prueba clara de la presencia del Estado en la gestión de los recursos naturales para el bienestar del pueblo.

«Esta es una forma de presencia gubernamental en la construcción de una hoja de ruta para la gestión de los recursos naturales basada en el valor agregado y la creación de empleo y crecimiento económico regional», afirmó.