Judith Colell en ‘Frontier’, una recogida de Menemsha en Estados Unidos

Cuando Filmax presentó Judith Colell«Frontera» («Frontera») a los compradores en Cannes, el thriller de la Segunda Guerra Mundial llamó la atención y finalmente fue elegido para su estreno en Norteamérica a través de Menemsha Films.

Sigue a Manel Grau, un funcionario de aduanas español en 1943 que desafía las órdenes de Franco y arriesga su vida para ayudar a los judíos a cruzar desde la Francia ocupada por los nazis a España, una decisión que despierta las heridas de la aún reciente Guerra Civil.

Una coproducción hispano-belga entre Coming Soon Films, Diagonal TV, Crespeth Films y Bulletproof Cupid, “Frontier” será estrenada por Filmax en las salas españolas el 12 de diciembre, tras su estreno mundial en el Festival de Valladolid, que arranca el 24 de octubre.

Colell, presidente de la Academia de Cine Catalán y conocido por “Elisa K” y “15 Horas”, lleva la intimidad y el enfoque social a un lienzo más amplio. “’Frontier’ es, en esencia, un acto de reflexión”, dice. «Se trata de tener el coraje de ayudar cuando la mayoría mira hacia otro lado».

Filmada por Andreu Adam Rubiralta (“La novia gitana”) con cámaras Alexa 35 y lentes antiguos, la película contrasta la atemporalidad de los Pirineos con la dura historia que se desarrolla rápidamente entre ellos.

El reparto está formado por Bruna Cusí (“Al entrar”), Miki Esparbé (“More the Merrier”), Asier Etxeandia (“Dolor y gloria”), María Rodríguez Soto (“Una casa en llamas”), el actor belga Kevin Janssens (“Revenge”, “Close”) y Jordi Sánchez (“La que se telara”).

Colell y sus productores describen la película como un thriller histórico intenso y profundamente humano, una historia sobre “aquellos que ayudan, aquellos que quieren denunciar y la gran mayoría que simplemente mira para otro lado”. Detrás de su intriga en tiempos de guerra se esconde una parábola sobre la empatía y la agencia moral, temas que, dijo Colell Variedad“Habla directamente al presente”.

A continuación, la cineasta explica cómo concibió los Pirineos como un personaje vivo, que equilibraba el drama y la tensión y encontraba resonancia entre el pasado y el presente.

La película termina con la frase: “Lo que algunos vivieron ayer, muchos lo están viviendo hoy”. ¿Fue escrito desde el principio como una declaración de intenciones para, en última instancia, enmarcar la historia como una parábola de refugiados siempre relevante?

La película habla directamente del presente. Esta última línea se refiere precisamente a esa conexión. En 1943, muchos tuvieron que abandonar sus hogares para huir de los nazis. Hoy en día, miles de personas cruzan mares y desiertos a diario, escapando de la guerra, el hambre y el horror. Considero el cine una herramienta vital de denuncia y reflexión, que nos permite contemplar y reflexionar sobre el presente a través del lente del pasado.

Hay un momento en el que un oficial nazi de alto rango dice: «Pensar es una extravagancia en tiempos de guerra». ¿En qué medida esta película cuestiona la facilidad con la que la gente común y corriente renuncia a su responsabilidad moral y cómo querías incorporar eso a tus personajes y a tu historia?

Esta pregunta toca el corazón mismo de la película. Desde el momento en que leí por primera vez el guión de ‘Frontera’ me involucré en una reflexión muy profunda sobre quiénes eran estas personas y cómo estaban divididas: había quienes, a pesar del riesgo, decidían ayudar y quienes no, ya fuera por miedo o por indiferencia. Nuestro pueblo, en la frontera franco-española, es un microcosmos que refleja la forma en que reaccionamos ante los refugiados. Es un lugar que acaba de vivir la Guerra Civil Española, y las cicatrices son muy visibles en todos, sin importar en qué bando estuvieran. Esto significa que cada personaje carga con sus propios dramas personales, sus miedos y sus pérdidas. En este contexto, donde todos conocen a todos y tu vecino sabe lo que piensas, ayudar a un extraño se convierte en un acto de heroísmo cotidiano. La película muestra tres tipos de personas: los que ayudan, los que quieren denunciar y la gran mayoría que simplemente mira para otro lado, como si no fuera asunto suyo.

Nuestro objetivo es dedicar la película al primer grupo, a aquellos que se comprometen. Creo firmemente que, en el mundo en el que vivimos hoy, debemos demostrar que cada pequeño gesto importa. Nuestras historias deben ayudarnos a superar una sociedad individualista e insensible, y demostrar que, juntos, podemos construir un mundo más humano y solidario.

Frontera

Cada personaje tiene desafíos morales bastante distintos que están atravesando, ¿cómo fue el proceso de casting, ¿encontrar al actor adecuado para cada papel?

El proceso de casting fue largo y complejo porque hay muchos personajes. Pero básicamente los actores principales fueron los que tenía en mente desde el inicio del proyecto. Trabajar con ellos fue exhaustivo; Ensayamos y hablamos mucho sobre los personajes, sus motivaciones e intenciones. Creo que es importante no sólo tener grandes actores —que lo son todos— sino también actores comprometidos que lo cuestionen todo. Y eso es algo que todos comparten. Trabajamos para mostrar el contexto de cada personaje y darles profundidad. No queríamos personajes planos, no queríamos simples buenos y malos. Se trata de comprender de dónde vienen y qué los impulsa a ser quienes son y actuar como lo hacen.

Los Pirineos son constantes, sin cambios a medida que se desarrolla la historia a su alrededor. ¿Concibieron usted y el director de fotografía Andreu Adam Rubiralta el paisaje como un personaje más, un testigo moral de la historia, o principalmente como un telón de fondo para la tensión?

Desde el principio, el director de fotografía Andreu Adam Rubiralta y yo concebimos el paisaje pirenaico de Lleida como un personaje más de la historia. Estar aislado en las montañas, con una sensación constante de peligro y amenaza, ya sea del otro lado de la frontera o del propio país, moldea la personalidad de los personajes. Son personajes duros y áridos, personas que saben que están contra el mundo porque a menudo las autoridades lejanas los pasan por alto y los ignoran.

En estos espacios escasamente poblados, la montaña siempre vence a lo humano, inculcando un profundo respeto por el medio ambiente. En consecuencia, todos los que llegaron después de la guerra son vistos con sospecha y profunda desconfianza. Simplemente no serían los mismos si no estuvieran en los Pirineos.

Ese aislamiento es lo que los hace quienes son. En este caso me refiero especialmente a los personajes del pueblo, como Juliana o el alcalde, cuyas acciones y perspectivas son inseparables de su agreste entorno.

Visualmente, la película parece un thriller pero con la moderación de un drama dados los muchos momentos íntimos. ¿Qué opciones de ritmo, encuadre o corte te ayudaron a equilibrar esos dos impulsos?

Estoy acostumbrado al cine íntimo, mis referentes son el cine íntimo, normalmente dramas o cine social. El elemento de suspense era nuevo para mí, pero estaba ahí. Supongo que mi experiencia en el cine más íntimo influyó un poco en la puesta en escena. Para mí, el trabajo en los rostros de los personajes es fundamental para revelar sus almas: lo que sienten y cómo evolucionan. Tuve que encontrar un equilibrio entre este lenguaje personal y una historia que incluyera elementos de suspense y acción. Fue realmente un desafío. En este sentido, trabajar con la editora de la película, Liana Artigal, fue crucial. Desde el principio entendió el desafío y me ayudó a encontrar ese equilibrio.

Más allá de la narrativa histórica, ¿qué significa la “frontera” para usted, política, emocionalmente o incluso dentro del actual debate en España sobre la memoria y la migración?

Para mí, el concepto de “frontera” hoy representa las dificultades que enfrentan cada día miles de personas que desean cruzarla en busca de una vida mejor. Y representa nuestra responsabilidad colectiva de ayudar. Porque hay que entender que quienes cruzan una frontera huyendo de sus hogares no lo hacen por motivos triviales. Nadie cruza el mar a menos que el agua sea más segura que la tierra, como escribió el poeta anglo-somalí Warsan Shire. Política y emocionalmente, la frontera funciona como un espejo que refleja nítidamente nuestra humanidad compartida y, fundamentalmente, las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a la desesperación de los demás.

Diagonal es conocida por sus dramas de época de larga duración, producciones a gran escala y finamente elaboradas. ¿Fueron sus antecedentes particularmente útiles para esta producción?

La experiencia de Diagonal en dramas de época de larga duración y producciones de gran escala fue, sin duda, una base técnica y logística invaluable para Frontera. Este tipo de películas exigen un gran rigor en el diseño de producción y recreación histórica, y ellos son especialistas en ese campo. Sin embargo, quiero enfatizar que la verdadera fuerza del proyecto vino de la sinergia de la coproducción. [Coming Soon producer] La visión de Marta Ramírez fue igualmente crucial. Mientras Diagonal proporcionó la estructura a gran escala, Marta defendió el proyecto desde su inicio, aportando una profunda sensibilidad a la narrativa, apoyando el tono, el desarrollo del guión y la visión artística. La combinación de dos productores con perspectivas y experiencias tan complementarias fue el mayor activo del proyecto.

Reuniste a los jefes de departamento en plena forma, ¿cómo fue colaborar en un proyecto de mayor escala dada la menor escala de tu trabajo anterior?

Trabajar con todos los departamentos fue muy fácil. Estoy muy satisfecho de cómo ha ido todo el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera vez que abordaba un proyecto tan ambicioso en todos los niveles. Supongo que ahora soy mayor y tengo mucha más experiencia a mis espaldas. Pero verdaderamente, tanto el equipo técnico como el artístico entendieron desde el principio lo que yo quería: hacer un drama con momentos de acción y un presupuesto mucho mayor que mis películas anteriores, manteniendo mi propia visión y personalidad. Y todos ellos me ayudaron a lograrlo.