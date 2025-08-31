Jude Law no teme jugar a Putin en ‘Wizard of the Kremlin’

Ley de Judas no tenía reparos en retratar al despiadado líder ruso Vladimir Putin en Olivier Assayas‘nueva película «El mago del Kremlin«Que se estrena el domingo en el Festival de Cine de Venecia.

«Espero que no sea ingenuamente, pero no temí las repercusiones. Me sentí seguro, en manos de Olivier y el guión, que esta historia se contaría de manera inteligente y con matices y consideración», dijo Law el domingo por la tarde en la conferencia de prensa oficial de la película. «No estábamos buscando controversia por el bien de la controversia. Es un personaje en una historia más amplia. No estábamos tratando de definir nada de nadie.

Adaptado del libro más vendido de 2022 de Giuliano Da Empoli con el mismo nombre, «El mago del Kremlin» es una descripción ficticia del ascenso de Putin al poder en medio del caos postsoviético y su relación con el doctor spin Vadim Baranov (Paul Dano). Aunque esta última no es una persona real, está inspirado por Vladislav Sourkov, un reparador de la vida real a quien se le ha acreditado por desempeñar un papel clave en la configuración de la persona y el estilo de liderazgo autoritario de Putin. Alicia Vikander, Tom Sturridge y Jeffrey Wright, todos los cuales asistieron a la conferencia de prensa, completaron el elenco.

Law alteró su apariencia, pero decidió usar su propia voz, en lugar de ponerse un grueso acento ruso, para encarnar a Putin.

«Olivier y yo discutimos que esto no era una interpretación de Putin y él no quería que me escondiera detrás de una máscara de prótesis. Trabajamos con un increíble equipo de maquillaje y cabello y teníamos referencia a ese período en la vida de Putin. Intentamos encontrar una familiaridad en mí», dijo Law. «Es sorprendente lo que puede hacer una gran peluca».

Dano, mientras tanto, estaba interesado en explorar lo interno más que externo de su personaje.

«No creo que debas buscar un positivo, pero debes estar dispuesto a descubrir el punto del personaje. Si tuvieras que etiquetar a un personaje como Baranov Bad, sería una simplificación masiva que sería más mala que bien», dijo Dano. «Necesitamos estar preguntando ‘¿por qué?'»

Assayas, preguntó si cree que Rusia gobierna el mundo, respondió sucintamente: «Esa es fácil. La respuesta es no».

Aunque sí, la película imagina los orígenes de Putin, el director explicó que imagina «el mago del Kremlin» como una historia de advertencia sobre la «transformación de la política durante nuestra vida».

«La película se trata mucho de cómo se inventó la política moderna. Parte de ese mal resucitado del poder del poder de Vladimir Putin en Rusia», dijo Assayas. «Hicimos una película sobre en qué se ha convertido la política y la situación aterradora y peligrosa en la que todos creemos que estamos. Se aplica a muchos líderes autoritarios».

La historia ha aumentado la relevancia en medio de la continua invasión a gran escala de Rusia de Ucrania. Putin ha estado en las noticias últimamente después de reunirse con el presidente Donald Trump, quien ha estado trabajando para improvisar un acuerdo de paz entre las dos naciones.

Más por venir …