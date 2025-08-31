«El mago del Kremlin«, Un thriller político protagonizado por Ley de Judas Como Vladimir Putin y Paul Dano, como su mano derecha, Vadim Baranov, obtuvo una ovación de pie de 10 minutos en este año Festival de Cine de Venecia.

Alicia Vikander, quien interpreta al interés romántico de Baranov Ksenia, borró las lágrimas mientras los vítores rugían mientras la ley se abrazaba con el director Olivier Assayas.

Ambientada a principios de los años 90 durante los últimos años de la Unión Soviética, «El mago del Kremlin» sigue al personaje ficticio del productor de reality shows Vadim Baranov, que inesperadamente se convierte en el Doctor de Spinning de Putin, un ex oficial de la KGB y prometiendo prometedor en la Federación de Rusia. Tom Sturridge y Jeffrey Wright completan el elenco.

Assayas («comprador personal») dirigió y coescribió «El mago del Kremlin», adaptado de la novela de Giuliano da Empoli 2022 del mismo nombre. Aunque es una cuenta ficticia, la historia ha aumentado la relevancia en medio de la continua invasión a gran escala de Rusia de Ucrania. Putin ha estado en las noticias últimamente después de reunirse con el presidente Donald Trump, quien ha estado trabajando para improvisar un acuerdo de paz entre las dos naciones.

«Más allá de las pasiones de los hombres que navegan por los peligrosos flujos de la política moderna, vemos el poderoso barrido cinematográfico de la historia en proceso», dijo Assayas cuando se anunció la película. «Es drama; es acción; se trata de tratar de darle sentido al caos que está transformando nuestro mundo de las formas más extrañas e inquietantes».

Assayas fue el último en el Lido con «Wasp Network» de 2019, un drama de espías protagonizado por Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Ana de Armas. y Gael García Bernal. Law asistió a la edición 2024 de Venecia con el thriller de crimen «The Order», en la que retrató a un agente del FBI que investiga un grupo supremacista blanco en los años 80.