Jude Law, Jason Bateman Netflix Show Drags

La metáfora central del thriller de crimen de Netflix «Conejo negro«Es bastante obvio. Cuando los hermanos nacidos en Brooklyn, ex compañeros de banda y cofundadores de restaurantes Jake (Ley de Judas) y Vince Friedken (Jason Bateman) Reunitar después de un distanciamiento prolongado, la mezcla combustible de las deudas de juego de Vince, la ambición de Jake y el trauma infantil de ambos hombres los envían, dígalo conmigo ahora, un madriguera de ajetreo, codependencia, resentimiento y, como presagiado en la escena de apertura de la serie limitada, robo a mano armada. Pero para que este tipo de historias funcionen, la audiencia debe querer seguir a los protagonistas en la espiral homónima que lleva a su desentrañamiento. Ahí es donde este espectáculo de ocho episodios tropieza.

Creado por la pareja casada Zach Baylin («King Richard») y Kate Susman, «Black Rabbit» se inspira en el pasado reciente de Nueva York, aunque técnicamente se establece en la actualidad. En todo, desde su nombre, también el conejo negro, hasta su célebre chef (Amaka Okafor) hasta su ambiente de clubby, el restaurante Friedkens es un timbre muerto para el cerdo manchado, el restaurante más popular de mediados de la década de 2000. (El apellido de los Friedkens es solo dos letras retiradas del del restaurador deshonrado Ken Friedman, cuyas fechorías se mapean en algunas revelaciones en episodios posteriores). El conejo se encuentra en un vecindario frente al mar que hace mucho tiempo que se ha retirado desde el borde sangrado de la fresca; La idea misma de un restaurante como el nexo de una ciudad en rápida evolución es un homenaje a la novela de 2008 de Richard Price «Lush Life». La banda sonora, espolvoreada con éxitos de Interpol, niños de la Guerra Fría y los golpes, es un retroceso especialmente evocador a la llamada era indie sordida.

Todos estos anacronismos son al menos una cuestión de dentro del béisbol, si es un obstáculo para los intentos de Baylin y Susman de evocar el mismo medio texturizado y realista que los hermanos Safdie. (Incluso hay una pieza estresante en una tienda de diamantes, á la «gemas sin cortar»). Vince y Jake son un tema más sustancial, tan escrito y encarnado por Bateman y la ley, cada uno de los cuales también es un productor ejecutivo. Bateman, que dirige los dos primeros episodios, tiende a sobresalir en roles, como Michael Bluth de «Desarrollo arrestado» o Marty Byrde de «Ozark», que se presentan como seguidores de reglas limpios y solo revelan su escupido interno con el tiempo. Vince, un adicto en recuperación con barba desaliñada, comienza demasiado sucio para que el actor venda capaz. El anciano Friedken es un agente de caos tan impenitente, que ensillan repetidamente a sus seres queridos con la carga de sus muchos errores, que Vince necesita encantar al espectador para que no lo respalde activamente para enfrentar consecuencias. Ese es un ascensor, y un Bateman no se las arregla.

Jake de Law es una ventaja un poco mejor adecuada, aunque solo sea. Pero la estrella ha subvirtió más capaz su presentación bonita en el trabajo de televisión anterior. Después de haber jugado a un neoyorquino nativo que ha subido sobre su estación en «The Young Pope» y un esquema superado en «Skeleton Crew», los retornos de Law disminuyen en «Black Rabbit». El romance sin química de Jake con la diseñadora de interiores Estelle (Cleopatra Coleman) no ayuda. (La mayoría de las mujeres en «conejo negro» existen para sufrir daños colaterales). Tampoco la necesidad compulsiva del empresario de vivir más allá de sus posibilidades, malversando el conejo para pagar su ático alquilado mientras cortejan a los inversores para financiar una nueva y lujosa empresa. Como con Vince, no tiene sentido que Jake debería Liberarse del enlace que se ha puesto. No es casualidad que el ganador del Oscar, Troy Kotsur, sea el claro destacado del conjunto como villano y el propietario de las deudas de Vince. Kotsur gana nuestro afecto en lugar de asumirlo, y también tiene un punto: ¡Vince realmente debería devolverle el dinero!

El fondo de Baylin está en las características («Black Rabbit» es su primer crédito televisivo), un CV que muestra cómo la serie se tensa para mantener su abrumador en pánico durante ocho horas. Al abandonar la concisión de una película o incluso, á la «el oso», con el que «Black Rabbit» inevitablemente se comparará como un drama familiar frenético sobre un restaurante, los episodios de media hora, «Black Rabbit» se hunden en su tramo medio. El sprint final es el más emocionante, con disputas entre hermanos y acción climática que proporciona un impulso muy necesario. Hasta entonces, sin embargo, nos piden que pasemos un período prolongado con dos personas muy desagradables. La hospitalidad tiene que ver con un ambiente acogedor, una regla de oro «conejo negro» se rompe a su riesgo.