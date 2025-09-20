Jude Law, Creadores en la muerte de Jason Bateman Vince

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers de la primera temporada de «Conejo negro«Ahora disponible para transmitir en Netflix.

La hospitalidad del restaurante es lo último que se encuentra dentro del último thriller de crimen de Netflix «,»Conejo negro. «

La serie, creada por una pareja casada Zach Baylin y Kate SusmanSe inspiró en el dinámico club nocturno de Nueva York y la cultura de los restaurantes, que sentó las bases para la atmósfera del espectáculo. Su Ley Stars y Bateman también sirven como productores ejecutivos.

Aunque en la actualidad, la serie se inspira en el oscuro pasado de la ciudad de Nueva York, específicamente la caída y el cierre eventual del influyente gastropub, el cerdo manchado. Una vez que el restaurante más popular a mediados de la década de 2000, se cerró en 2020 después de que el propietario Ken Friedman resolvió las demandas de los ex empleados que alegan acoso sexual.

El cuento de alto riesgo se centra en los cofundadores de Brooklyn Brothers y restaurantes de Brooklyn Jake (Law) y Vince Friedken (Bateman) y el caos que se desprende después de que Vince regresa inesperadamente a casa.

Cortesía de Netflix

Jake es el ambicioso y carismático propietario de Black Rabbit, un restaurante y salón VIP que está a punto de convertirse en el lugar más popular de la ciudad. Vince regresa a su negocio compartido, trayendo problemas inconmensurables en el camino con su deuda de juego que coloca a ambos hermanos en una espiral interminable de locura y estragos.

A continuación, Law y los creadores hablaron con Variedad Sobre la relación destructiva de Jake y Vince, inspirándose en la vida nocturna tóxica de la ciudad de Nueva York y la cultura gastronómica, esa impactante muerte final y más.

¿Qué tenía de esta historia de alto riesgo y tu personaje que inicialmente te atrajo a este proyecto?



Ley de Judas: Trabajar con Zach y Kate me llevó al proyecto. Hemos tenido experiencias positivas como amigos y creativos en «el orden». Es importante que si conoces a personas en las que puedes confiar y trabajar bien, es genial nutrir esas relaciones. Además, esta era una pieza irresistible. Sabía que Nueva York querían recrear y la energía que iba a impregnar una historia. Me encantó el potencial de esta relación en el corazón de la misma. Estos hermanos eran buenos chicos, pero estaban haciendo cosas malas y haciendo un desastre. Amaba a Jake, porque se veía increíblemente juntos desde un ángulo. Luego, lentamente, no se ha puesto en el arranque. Te das cuenta de que es una fachada y tiene problemas, un pasado y una relación con un hermano destructivo.

Jake no es el personaje más fácil para apoyar y no la persona más agradable. ¿Cuál fue su enfoque para desarrollarlo y darle vida?

Ley: Era importante que no fuera agradable. Encuentro personajes complicados, contradictorios y oscuros fascinantes de dar vida. No significa que no necesariamente empatices con ellos o entiendes de dónde vienen. Me gustó que fuera multifacético. Ves un lado de él donde es muy encantador y bueno para manejar a las personas. Entonces ves una vientre reveladora que recuerda a mantener un microscopio hasta la vida. La gente tiene muchos lados para ellos.

¿Cómo fue jugar frente a Jason Bateman?



Ley: Está increíblemente bien preparado. Se conoce a sí mismo y lo que puede hacer tan increíblemente bien, lo cual es vital. Cuando tenga un gran mapa y sepa lo que necesita obtener de una escena, puede jugar dentro de eso libremente. Ese es un gran lugar para estar. Él tiene una superpotencia, y no puedes evitar que me guste. Puede hacer cosas horribles como personaje, y puedes perdonar. Esa fue una pieza inteligente de casting y una contribución genial a este personaje en particular.

¿Hubo algún momento en el set en el que olvidaste que estabas actuando y realmente te sentiste como hermanos?

Ley: Lo que sucede es que te expresas de ciertas maneras, y te perderás en una escena. Cuanto más jugamos estas partes, más sentía el amor de Jake por su hermano. La primera vez que filmamos la escena cuando Vince regresó por primera vez, no sabía cómo iba a saludarlo. Cuando nos abrazamos, se sintió bien decir: «Oh, hombre, ha vuelto y está bien». Me enseñó muy rápidamente sobre cómo se sentían el uno del otro. No planeé necesariamente para eso.

Jake es un personaje complejo. Pero una constante es su amor por su hermano. ¿Cómo interpretas quién es Jake individualmente y cómo cambia eso cuando está con Vince?

Ley: La mejor manera de entender a Jake lejos de Vince es realmente en esa primera sección, antes de que Vince regrese. Tan pronto como Vince está en su órbita, su conciencia cambia. Cuando lo ves al principio, él es ambicioso, alcanzando otro objetivo, manteniéndose unido, siguiendo adelante, pensando que está bien en el papel de las grietas y continuar con la vida. Se pone una sonrisa y trabaja duro. Ese es él en su mejor momento. Tan pronto como Vince regresa a su órbita, es constantemente consciente de que tiene que apagar un fuego. Lo pone al límite.

Cortesía de Netflix

¿Por qué Jake siente la necesidad de salvar a su hermano y no dejar que se valiera por sí mismo?

Ley: Se remonta a lo que sucedió entre ellos como niños con su padre. Reconoce que alteró el curso de su hermano irrevocablemente y lo dejó con culpa y una ruidosa sensación de moralidad y espíritu. Antes de eso, no solo era su hermano mayor y lo idolatraba, sino que también era un espíritu creativo y inventivo que continúa juntando a la banda. Pero también tiene la capacidad de volar a la banda. Esa es la idea del conejo. Lo protege sin límites porque reconoce el daño que lleva.

Zach y Kate, entre la deuda de juego de alto riesgo de Vince, la ambición de Jake y su trauma combinado de la infancia, no es fácil apoyar a ninguno de los hermanos. ¿Cuál fue su intención e interpretación general de estos hermanos mientras ambos crearon esta serie?

Zach Baylin: Son como dos lados de la misma moneda. Es una relación increíblemente codependiente. No habría Jake sin Vince, y no Vince sin Jake. Vince es un personaje que siempre consideramos como este faro de carisma, talento y posibilidad que se cuhó en alguna parte. Era esa idea de quién era Vince para Jake a una edad temprana, y cómo algunas personas son más capaces de tomarse una idea, lidiar con las bolas curvas de la vida y poder manifestar algo en el éxito. Esas no siempre son las personas con las ideas. Celebrar el éxito de otra persona, al mismo tiempo que es increíblemente envidioso de él, es algo que todos pueden entender en las relaciones de muchas personas.

Cortesía de Netflix

«Black Rabbit» parece inspirarse en la caída del cerdo manchado, donde el propietario enfrentó múltiples acusaciones de acoso sexual y el chef estaba al tanto. ¿Qué te hizo querer tejer esos eventos de la vida real como un tono de la serie?

Kate Susman: Cuando vivíamos en Nueva York, nos encantó el club nocturno y la cultura de los restaurantes. Estábamos emocionados e intoxicados por lo que estaba sucediendo detrás de estas cuerdas de terciopelo. A medida que las historias se desarrollaron del acoso sexual en varios lugares que sabíamos, fue muy interesante ver la diferencia entre lo que vimos y experimentamos a la vanguardia y lo que estaba sucediendo allí. Cuando volteaste una luz o le preguntaste a la gente lo que realmente estaba sucediendo en su trabajo, fue horrible. Estos fueron grandes escándalos que comimos. Nos encantó esta idea de vender una imagen y organizar un programa que se siente muy sexy, acogedor y emocionante, y luego aprender lo que realmente está sucediendo allí.

Baylin: Nos inspiramos mucho en leer y ver a Anthony Bourdain. Habló mucho sobre su amor y atrajo a la industria de restaurantes su atracción por este estilo de vida pirata. Personas que no querían trabajar de 9 a 5. personas que estaban dispuestas y emocionadas de estar en un lugar de trabajo para que cualquier cosa pudiera pasar. Personas que eran un poco sin ley: hay una verdadera emoción en eso. Cuando juegas tan cerca del fuego, eventualmente sucederá algo malo. Estábamos interesados ​​en dónde está esa línea y cuándo se cruza.

Tenemos que hablar sobre ese final, específicamente en el momento en que Vince cayó desde la azotea. ¿Por qué tomar esa ruta para su personaje?



Susman: Siempre supimos que esto era una serie limitada. Siempre supimos que eso era donde iba a terminar para los hermanos. Vince hizo el único y último sacrificio que sintió que podía hacer para ayudar a Jake. Pasamos por cómo podría suceder eso y cómo Jake podría sobrevivir después de eso. Esa siempre fue la línea de meta para ese personaje hacia el que Vince se estaba moviendo. Comienza como un personaje muy egoísta y no puede actuar más allá de lo que está frente a su rostro. Él toma una decisión que siente que liberará a su hermano de lo que le ha traído.

En los últimos momentos de la serie, había esta sensación de finalidad. ¿Ambos imaginaron más en esta historia?



Baylin: Siempre supimos que esto era una serie limitada. Hablamos mucho sobre la idea de que los lazos familiares también son anclas a veces. Era esta relación co-dependiente y, no valorizar lo que Vince hace, pero creo que había una sensación de que él intentaba librar a Jake. Eso se sintió orgánico de quién era Vince y su historia. Pero se sintió como el lugar natural donde siempre iba a terminar.

Susman: Es una tragedia. Así fue como nos propusimos contar la historia. Hay esperanza en eso. Pero siempre supimos que era una historia trágica de hermanos.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.