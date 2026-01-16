Judd Apatow, la película de música country de Glen Powell tiene fecha de estreno en 2027

Judd Apatow y Glen PowellLa próxima comedia de música country llegará a los cines el 5 de febrero de 2027. Universal anunció el viernes.

La película, sobre una estrella del country western en caída libre, estará protagonizada por Powell y Cristin Milioti. Apatow dirigirá a partir de un guión que él y Powell coescribieron.

Apatow producirá a través del acuerdo general de larga data de Apatow Productions con el estudio, que se remonta a su debut como director en 2005, “The 40-Year-Old Virgin”. Powell y Dan Cohen producirán a través del acuerdo de primera vista de Barnstorm con el estudio, que se originó con su papel protagónico en “Twisters”. La película de desastres fue un gran éxito, recaudando 267,8 millones de dólares en total en la taquilla nacional. Kevin Misher también producirá para Misher Films.

