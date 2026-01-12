Judd Apatow dice «Creo que ahora somos una dictadura» en los Globos de Oro

Al entregar el premio al mejor director en el Globos de Oro, Judd Apatow reveló su “boicot silencioso” de 10 años a la ceremonia de premios desde que perdió el premio a la mejor película de comedia en 2016.

«Es muy sorprendente que esté aquí, porque he estado boicoteando la ceremonia durante unos 10 años. Un boicot muy silencioso, nadie parece haberse dado cuenta», bromeó Apatow. “Hemos tenido problemas desde que mi película ‘Trainwreck’ perdió como mejor comedia ante ‘The Martian’ de Ridley Scott”.

<br />

Mientras el público reía, Apatow profundizó: «Ya sabes, Ridley Scott, el director de comedia favorito de Estados Unidos. Director de comedias tan divertidas como ‘Gladiator’, ‘Blade Runner’ y ‘Alien'».

«No puedo esperar hasta más tarde esta noche cuando ‘Hamnet’ gane el premio a la mejor comedia», añadió, haciendo referencia al candidato a mejor drama sobre William Shakespeare en duelo por la pérdida de su hijo.

«Pero eso es agua pasada. Han pasado muchas cosas desde entonces. Eso fue hace 10 años», continuó Apatow. «Desde entonces hemos tenido COVID. Creo que ahora somos una dictadura. Todavía estoy bastante concentrado en esto de ‘El Marciano’, tengo que ser honesto contigo».

Antes de nombrar a los nominados a mejor director, Apatow dijo: «Como ejemplo para inspirar a Estados Unidos, voy a aplastar ese problema y comenzar a sanar ahora mismo». Terminó entregándole el premio a Paul Thomas Anderson, quien ganó por “Una batalla tras otra”.

La cuestión de qué se considera comedia versus drama es un debate de larga data en la temporada de premios de Hollywood. Tomemos como ejemplo “The Bear”, una intensa representación del dolor y la ambición en el mundo culinario, que ha competido (y ganado) contra comedias alegres como “Abbott Elementary”.

Apatow recibió personalmente una nominación al Globo de Oro por ser coautor de la canción original «Walk Hard» de «Walk Hard: The Dewey Cox Story».

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.