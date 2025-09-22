JPPI registra que hay más de 6 mil casos de envenenamiento por MBG, la más oeste de Java

Yakarta, Viva – Red de monitoreo educativo indonesio (Jappi) Pregunte al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para detener el programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Esto fue transmitido por JPPI durante una audiencia con Kimri ix dpr ri Junto con el Centro de Iniciativas de Desarrollo Estratégico de Indonesia (CISDI) y el Movimiento de Salud Materna e Infantil (GKIA) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

Coordinador nacional de JPPI, Ubaid Matraji le pidió a MBG que dejara de responder a los muchos problemas que ocurren relacionados con el programa MBG, uno de los cuales envenenamiento Misa experimentada por los estudiantes.

Ubaid dijo que, a partir del 14 de septiembre de 2025, el envenenamiento de MBG había tocado 5.360. Luego, a partir del 21 de septiembre de 2025, los datos de los niños de envenenamiento de MBG aumentaron a 1,092 casos.

«En junio ha caído, porque de hecho la escuela en junio-julio sigue siendo SPMB o PPDB, por lo que (el número) es pequeño. Pero una vez que la escuela ingresó a julio, agosto y sppg este septiembre fue sostenido por el MBG, el número fue loco, hasta miles», dijo Ubaid.

«No sé este tipo de incidente si hay un indicador de KLB (eventos extraordinarios) porque el aumento es muy agudo», continuó.

JPPi señaló que había 5 provincias con el mayor número de casos de envenenamiento en Indonesia, a saber, Java occidental con 2,000 casos, en Yogyakarta con 1,000 casos, Java Central 700 casos, Bengkulu 500 casos y Central Sulawesi 400 casos.

«Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que en realidad este caso de envenenamiento no solo es en un punto, sino que se extiende por todo el distrito en casi todas las provincias. Resulta que hay un sistema de problemas sobre las reglas, sobre el menú para que debe resolverse a nivel central no solo se detiene en SPPG», dijo.

JPPI incluso encontró otros hechos en el programa MBG. Ubaid dijo que de los 7 informes en las regiones, el maestro se convirtió en un «esclavo» de la implementación de MBG.

«Este maestro se convierte en un sacrificio ‘esclavo’ de envenenamiento por MBG. Por lo tanto, el maestro no está involucrado en absoluto, de repente la llegada de muchos menús de alimentos, entonces se le dice al maestro que cuente cuántos, luego distribuido. Más tarde si alguien está desaparecido para reemplazar al maestro, la escuela y el maestro tampoco tiene incentivos de MBG o de BGN para convertirse en MBG de esclava», dijo Ubaid.

«Entonces, si hay envenenamiento en algunas escuelas, el MOU firma para este MBG, el que firma es que la escuela es, la responsabilidad es sus propios padres. Entonces, en realidad, quién es responsabilidad para que el SPPG aplique las reglas del patrón de acuerdo con sus propios deseos», continuó.

En segundo lugar, JPPI también encontró muchos conflictos de intereses en las cocinas de MBG. Donde muchos funcionarios gubernamentales controlan la cocina, mientras que las MIPYME están en la escuela, Warteg-Warteg, etc., muchos están fuera del negocio.

En tercer lugar, el gobierno regional, especialmente la oficina de educación y la oficina de salud, nunca se ha hablado e involucrado en el monitoreo de la implementación de MBG. Cuarto, JPPI descubrió que el BGN central no ha garantizado la responsabilidad. Los cinco estándares nutricionales siguen siendo problemáticos. Las seis vidas de niños están amenazadas.

Porque, muchos padres de beneficiarios MBG dijeron que Ubaid se sintió traumatizado porque sus hijos tenían que experimentar envenenamiento y ser llevados a la sala de emergencias.

«Esto está claro, se convierte en una especie de evaluación muy importante. Por lo tanto, el presidente está esperando a las víctimas cuánto más evaluar seriamente o esperar vidas que deben perderse», dijo Ubaid.

Finalmente, Ubaid dijo que la coalición de la sociedad civil como JPPI, CISDI y GKIA nunca estuvo involucrada en la evaluación, el monitoreo, la planificación y el control de calidad de MBG.

De modo que la coalición de la sociedad civil solo se considera un extraño en el sistema iniciado por este BGN.

Por lo tanto, JPPI declaró su actitud y propuso que el presidente Prabowo Subianto evalúe la implementación total de MBG, si es necesario, detenga este programa para que no más niños indonesios experimenten envenenamiento.

«Transmitimos a Pak Prabowo, primero detenga el programa MBG ahora. Este no es un error técnico sino un error del sistema, porque el incidente se está extendiendo en varias regiones. Por esta razón, detenga el programa MBG actual», dijo el programa JPPI y el coordinador de defensa Ari Hardianto en la misma reunión.

Mientras tanto, el miembro de la Comisión de DPR IX, Edy Wuryanto, dijo que la recomendación de detener el programa MBG fue muy pesada. Porque según él, es necesario tener datos precisos sobre cómo MBG es perjudicial para la comunidad.

«Recomendé el programa MBG actual, bueno, este es este presidente pesado, MAS, esta es una promesa política. Por favor, el permiso, los datos deben ser fuertes, si desea detenerse porque este es un programa prioritario, promesa política», dijo Edy.

Edy también le pidió a JPPI que abriera datos sobre los hallazgos de 7 escándalos MBG, no solo informes o supuestos. La Comisión IX de la Cámara de Representantes, IX, necesita los datos para concluir y calcular el impacto de la implementación de MBG.

«Entonces los escándalos de 7 MBG si persigo sus datos desde donde pregunto, esta solución es que la suposición es todo, estos son los datos deben ser fuertes. Si solo es así, supongo que no podemos concluir porque sus recomendaciones son pesadas, debe tener en cuenta cuál es el efecto que está detrás de él porque ha estado funcionando con cuántos meses, dijo.