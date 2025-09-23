JPPI pide al programa MBG que se detenga, aquí está la respuesta de la Comisión IX

Yakarta, Viva – Vicepresidente Kimri ix dpr riCharles Honoris abrió su voz sobre la insistencia de la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) que solicitó que el programa Comer nutritivo gratis (MBG) interrumpido.

Leer también: La señora es una capital política 2028: vi su investigación primero



La insistencia surgió debido a los muchos problemas que ocurrieron, uno de los cuales fue el evento envenenamiento Misa a los estudiantes después de comer el menú de comida MBG.

«Anteriormente, la recomendación de JPPI para detener el programa, transmitida al Presidente para detener el programa, tal vez el foro no estaba aquí señor», dijo Charles en una reunión de audiencia en la sala de reuniones de la Comisión IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Aunque no está involucrado, el KPK apoya completamente a Prabowo en forma del comité TPPU



Charles explicó que su partido no tenía la autoridad para presentar la propuesta para detener el programa MBG. Dijo que la Comisión IX tuvo la tarea de evaluar y supervisar Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«Nuestro socio es BGN. Tenemos la tarea de evaluar y supervisar BGN para que queramos una recomendación para poder evaluarlos para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares», dijo.

Leer también: PKB Sentil Jokowi Acerca de Prabowo-Gibrán 2 PERIOD SOPORTE: ¡Trastornos de Ojo!



Además, Charles dijo que la decisión de detener el programa MBG estaba en manos del presidente Prabowo. Porque, MBG es uno de sus programas prioritarios.

«Si el problema se detiene o no, esta política será el presidente, si realmente siente que este programa ya no es necesario, podría detenerse», dijo Charles.

Anteriormente informó, la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) le preguntó al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para detener el programa de alimentación nutritiva (MBG) gratuito.

JPPI transmitió esto durante una audiencia con la Comisión de la Cámara de Representantes IX junto con el Centro para las Iniciativas de Desarrollo Estratégico de Indonesia (CISDI) y el Movimiento de Salud Materna e Infantil (GKIA) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

El coordinador nacional de JPPI, Ubaid Matraji, le pidió a MBG que fuera de dejar de responder a los muchos problemas que ocurren relacionados con el programa MBG, uno de los cuales fue el envenenamiento de masas experimentado por los estudiantes.



Los estudiantes de SMP Negeri 8 Kupang fueron trasladados al hospital, sospechoso de intoxicación alimentaria nutricional gratuita

Ubaid dijo que, a partir del 14 de septiembre de 2025, el envenenamiento de MBG había tocado 5.360. Luego, a partir del 21 de septiembre de 2025, los datos de los niños de envenenamiento de MBG aumentaron a 1,092 casos.

JPPI incluso encontró otros hechos en el programa MBG. Ubaid dijo que de los 7 informes en las regiones, el maestro se convirtió en un «esclavo» de la implementación de MBG. Luego, hay un letrero de MOU que contiene a los padres responsables si sus hijos están envenenados.

Luego, hubo un conflicto de intereses en las cocinas de MBG para que las MIPYME hicieran que Warteg alrededor de la escuela fuera de los negocios. Los gobiernos locales y las oficinas de salud no están invitados a coordinar y participar en el monitoreo de la implementación de MBG.

JPPI descubrió que el BGN central no ha garantizado la responsabilidad. Los cinco estándares nutricionales siguen siendo problemáticos. Las seis vidas de niños están amenazadas.

Incluso Ubaid dijo que los padres de los beneficiarios de MBG se sintieron traumatizados porque sus hijos tenían que experimentar envenenamiento y ser llevados a la sala de emergencias. «Por lo tanto, es muy importante, el presidente, no meterse con la vida de los niños», dijo.

Finalmente, Ubaid dijo que la coalición de la sociedad civil como JPPI, CISDI y GKIA nunca estuvo involucrada en la evaluación, el monitoreo, la planificación y el control de calidad de MBG. De modo que la coalición de la sociedad civil solo se considera un extraño en el sistema iniciado por este BGN.

Por lo tanto, JPPI declaró su actitud y propuso que el presidente Prabowo Subianto evalúe la implementación total de MBG, si es necesario, detenga este programa para que no más niños indonesios experimenten envenenamiento.

«Transmitimos a Pak Prabowo, primero detenga el programa MBG ahora. Este no es un error técnico sino un error del sistema, porque el incidente se está extendiendo en varias regiones. Por esta razón, detenga el programa MBG actual», dijo el programa JPPI y el coordinador de defensa Ari Hardianto en la misma reunión.

ARI también le pidió al presidente Prabowo que evalúe el sistema total de gobernanza de MBG controlado por BGN. «Debido a que este BGN está bajo el presidente, el presidente es responsable de evaluar el sistema total y la gobernanza del MBG en BGN», dijo.