JP Nadda visita a Kerala para asistir al aniversario de nacimiento de Mata Amritanandamayis







Partido Bharatiya Janata (BJP) Presidente Nacional y Ministro de la Unión JP aterrizó en el Aeropuerto Internacional Thiruvananthapuram el sábado por la mañana. A su llegada a Thiruvananthapuram, Kerala, el presidente de BJP, Rajeev Chandrasekhar, y otros principales líderes del partido en el estado lo recibieron en el aeropuerto.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, JP Nadda asistirá a las celebraciones del 72º aniversario del nacimiento del líder espiritual Mata Amritanandamayi en Kollam. El presidente de BJP, Nadda, también celebrará reuniones organizativas con líderes de BJP en el estado más tarde en el día.

El Ministro de Salud de la Unión también participará en las celebraciones del Amritapuri Ashram en Vallikavu, distrito de Kollam. Mata Amritanandamayi, conocida con cariño como «Amma», ordena un seguimiento global, y se espera que el evento anual vea la participación a gran escala de devotos y dignatarios.

De hecho, fue una gran oportunidad para que estuviera presente en el 72 cumpleaños de Mata Amritanandamayi Ji. Le deseo un feliz cumpleaños, y que Dios la bendiga con una larga vida dedicada a servir a la sociedad. Todos sabemos que toda su vida ha sido dedicada a incondicional … pic.twitter.com/zasqzlkfbj – Jagat Prakash Nadda (@jpnadda) 27 de septiembre de 2025

Después de las celebraciones, JP Nadda también presidirá una reunión con el BJP Portadores de la oficina estatal en el Centro de Convenciones y Hotel y Convenciones de Quilon Beach en Thamarakulam, en Kollam.

Según los informes, la reunión se centrará en la preparación organizacional, las próximas elecciones del cuerpo local y el fortalecimiento de la red de base del partido en Kerala.

Más temprano el jueves, el presidente de BJP también participó en una campaña de limpieza en la capital nacional como parte de la iniciativa de Seva Pakhwada en curso.

La campaña que vio la presencia de JP Nadda también coincidió con el aniversario del nacimiento de Pandit Deendayal Upadhyaya y es parte del llamado nacional de BJP para el servicio y la limpieza bajo el movimiento Swachhta Hi Seva.

JP Nadda, mientras publica en la plataforma de redes sociales X, declaró que «con motivo del aniversario de nacimiento de Pandit deendayal Upadhyaya, a la llamada de lo honorable Primer Ministro Narendra Modi, Participé en la campaña ‘Swachhta Hi Seva (SHS) – 2025` bajo la `Seva Pakhwada` en Nueva Delhi».

Además, agregó que «insto a todos los ciudadanos a participar activamente en esta campaña y contribuir a construir una India limpia, saludable y verde para todos».

El ministro de la Unión y el jefe de BJP, JP Nadda, el jueves, con motivo del aniversario del nacimiento de Pandit Deendayal Upadhyaya, también participó en la campaña `Swachhta Hi Seva` 2025 bajo el` Seva Pakhwada`.

Al instar a los ciudadanos a participar activamente en la campaña de limpieza, JP Nadda, que se llevó a las redes sociales, dijo: «Se unió a la campaña` Swachhata Hi Seva 2025` en Nueva Delhi hoy sobre Pt. DeENDAYALAL UPADHYAYA JI ‘Anniversary. Bharat «.

Ministro del Interior de la Unión Que shah El jueves, también rindió homenaje al líder del Bharatiya Jana Sangh, Pandit Deendayal Upadhyaya, en la sede de BJP en Nueva Delhi con motivo del 109 aniversario de nacimiento de Upadhyaya.

(Con entradas de ANI)









Fuente