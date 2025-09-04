





Presidente de BJP JP SuperiorMientras elogió las recientes reformas de GST, afirmó que es un «regalo de parachoques» dado por el primer ministro Narendra Modi a los ciudadanos antes de festivales como Durga Puja y Diwali.

El diputado de Rajya Sabha, Nadda, mientras acogía las nuevas reformas de GST, también criticó a los partidos de oposición por encontrar fallas con las medidas tomadas por el Consejo GST. Nadda dijo además que las nuevas reformas de GST exponen los dobles raseros del partido de oposición, ya que Rahul Gandhi se opone a las decisiones respaldadas por los ministros de finanzas de los gobiernos estatales administrados por su partido, informó PTI.

También señaló que todas las decisiones del Consejo GST han sido tomadas por consenso en vista de beneficiar al contribuyente y a los ciudadanos de la India.

Nadda dijo además que «el gobierno de la UPA dirigido por el Congreso ni siquiera podía implementar el impuesto sobre bienes y servicios porque los estados no confiaron en él. Por el contrario, el Congreso en ese momento robó a los pobres y comerciantes a través del impuesto al valor agregado (IVA) y dejó un amplio alcance para la evasión fiscal», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Acogiendo al primer ministro en lo último GST Las reformas, afirmó, «el gobierno de Modi se dio cuenta del concepto de ‘One Nation, un impuesto’ al implementar el GST en 2017», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Las reformas amplias fueron anunciadas anteriormente por el Consejo GST el miércoles, eliminando losas de impuestos del 28 por ciento y 12 por ciento y manteniendo solo dos losas del 5 por ciento y el 18 por ciento.

El presidente de BJP, JP Nadda, señaló que el GST en muchos artículos esenciales se ha reducido a cero y reducido sustancialmente en una gran cantidad de otros productos.

Además, el Primer Ministro también había expresado sus intenciones de reformas de GST en su discurso del Día de la Independencia, y el Consejo GST ahora ha dado este paso histórico. Maneras de PMAl afirmar la importancia de las últimas reformas de GST, dijo: «Estas reformas ayudarán a impulsar el nivel de vida de los ciudadanos y la facilidad de los negocios para los comerciantes y las pequeñas empresas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, agregó: «El objetivo de nuestro gobierno no es simplemente una recolección de ingresos, sino también para impulsar los niveles de vida de cada ciudadano», dijo Nadda. «La decisión fortalecerá la economía y encenderá nuevas esperanzas».

JP Nadda, quien también es el Ministro de Salud de la Unión, al tiempo que explica las ventajas de las nuevas reformas de GST, dijo que «el hombre común y todos los sectores desde la agricultura hasta la construcción y la médica serán impulsados ​​por estas reformas».

Además, agregó: «El primer ministro cree en tomar grandes medidas para aliviar a los ciudadanos». Nadda también elogió a la ministra de Finanzas de la Unión Nirmala Sitharaman, quien dirige el Consejo GST, y los ministros de finanzas de diferentes estados, que son sus miembros, para la decisión.

(Con entradas de PTI)





Fuente