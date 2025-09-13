JP Nadda celebra una reunión del comité central de BJP en Bihar el 13 de septiembre







BJP El presidente nacional y ministro de salud sindical, JP Nadda, visitará Bihar, con destino, el sábado. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el ministro de la Unión, JP Nadda, celebrará una reunión del comité principal e inspeccionará el Hospital Akhand Jyoti Eye en Chhapra.

El ministro de la Unión y la visita del jefe de BJP JP Nadda a Bihar solo unos meses antes de que las elecciones muestren los preparativos del BJP antes de las elecciones de la Asamblea. Con el BJP tratando de establecer una fortaleza en el estado, el Congreso también ha estado organizando varias campañas antes.

Durante la visita del jefe de BJP, también abordará el cónclave de medios ‘Prabhat Khabar` en Patna.

Mientras publica en las redes sociales manejar X, la oficina de JP Escribió: «El presidente y ministro de la Unión de BJP, JP Nadda Ji, se dirigirá al` Prabhat Khabar Media Cónclave-2025` el 13 de septiembre «.

La visita de JP Nadda y la reunión del comité principal se adelantan a la próxima visita del primer ministro Narendra Modi a Bihar el 15 de septiembre, informó ANI.

Durante su visita al estado, el primer ministro Modi inaugurará el nuevo edificio de la terminal interina en el nuevo enclave civil del aeropuerto de Purnea alrededor de las 2:45 p.m. Además, según los informes de ANI, el primer ministro Modi también colocará la piedra de cimientos e inaugura múltiples proyectos de desarrollo por valor de alrededor de 36,000 millones de rupias en Purnea y abordará la reunión en la ocasión.

Según un comunicado de prensa de la PMO, también lanzará la Junta Nacional de Makhana en Bihar. La Junta promoverá la producción y el nuevo desarrollo de la tecnología, fortalecerá la gestión posterior a la cosecha, promoverá el valor del valor y el procesamiento y facilitará el desarrollo del mercado, la exportación y la marca en Makhana, beneficiando así a los agricultores de Makhana de Bihar y el país.

El Primer Ministro colocará la piedra de la Fundación de la línea ferroviaria entre Bikramshila y Katareah, con un valor de más de 2.170 millones de rupias, proporcionando un enlace ferroviario directo a través del río Ganga. Inaugurará la nueva línea ferroviaria entre Arariya y Galgalia (Thakurganj), que vale más de Rs 4.410 millones de rupias.

Temprano en el día, el primer ministro Modi aterrizó en el aeropuerto de Lengpui en Mizoram. Pero no pude ir a Lammual Ground en Aizawl debido al mal tiempo. Sin embargo, el primer ministro señaló los nuevos trenes a través de videoconferencias en Aizawl, Mizoram.

El primer ministro Modi se encuentra actualmente en una visita de cinco estados a Mizoram, Manipur, Assam, West Bengal y Bihar, del 13 al 15 de septiembre.

(Con entradas de ANI)





Fuente