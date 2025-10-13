Joy Gharoro-Akpojotor sobre la película Dreamers, Animol y sus London Goonies

Mejor conocido como un productor en rápido crecimiento centrado en la diversidad, londinense nacido en Nigeria Joy Gharoro-Akpojotor hizo su gran avance en 2019 con “Historia azul”, el drama criminal musical de Rapman que rompió récords de taquilla, y siguió en 2021 con la comedia romántica de Aml Ameen “Boxing Day”, la primera película navideña totalmente negra del Reino Unido.

A pesar de tener numerosos proyectos en trámite a través de su empresa Joi Productions, incluido “Animol”. Después del debut como directora de la estrella de “Adolescent” nominada al Emmy Ashley Walter, Gharoro-Akpojotor ahora ha tomado su propio turno en la silla de directora de “Dreamers”, que también escribió.

La película, que se estrenó por primera vez en Londres y acaba de estrenarse en el Reino Unido en el BFI. Festival de Cine de Londreses un romance queer ambientado en un centro de inmigración británico que sigue a dos solicitantes de asilo nigerianos que encuentran el amor mientras luchan contra el sistema y sueñan con una nueva vida más allá del confinamiento. Como señala Gharoro-Akpojotor, quien solicitó asilo por su sexualidad, “Dreamers” son conexiones profundamente personales. También aterrizará en los cines del Reino Unido e Irlanda en diciembre, habiendo adquirido los derechos We Are Parable.

hablando con Variedadla cineasta habla sobre cómo dar el salto de productor a director, cómo hacer películas que parecen comerciales pero que plantean al público “preguntas difíciles” y la película que está produciendo, que describe como una versión londinense de “Los Goonies”, esta vez ambientada en Hackney.

¿De dónde surgen los “Dreamers”? ¿Entiendo que tiene una conexión personal?

Está basado libremente en mi propia vida. También fui solicitante de asilo debido a mi sexualidad. Y para mí, cuando estaba pasando por ese proceso, solo recuerdo en ese momento que realmente te despojan de quién eres. Por eso quería contar una historia sobre mujeres reales y sus relaciones. Y para mí, fueron mis amigos los que realmente me hicieron seguir adelante. Así que también quería hacer algo al respecto y resaltar la ridiculez del sistema. Las reglas han cambiado ahora, pero en aquella época, cuando yo tenía 25 años, tenías que demostrar que eras gay. Y es como, ¿cómo pruebas que eres gay? ¿Qué significa o qué aspecto tiene eso?

Siento que cada película sobre inmigración sale en un momento particularmente conmovedor, pero ahora mismo, dado lo que está sucediendo en Estados Unidos, el Reino Unido y en todo el mundo, no podría ser más importante.

Creo que tienes razón, ahora más que nunca. Cada vez que veo las noticias en cualquier forma, nunca se trata de los inmigrantes mismos. Se trata de todos. Se trata del odio hacia ellos. Se trata de que el gobierno establezca estas reglas y políticas. Esta película está destinada a ser sobre una mujer que ha salido adelante. Esta es su historia de lo que le estaba pasando. Y nunca hablamos de esa parte de las cosas. Es la humanización de recordarle a la gente que los inmigrantes también son personas.

Es fácil para la gente odiar la inmigración, porque cuando Trump dice algo como que todos son criminales y todos violadores, uno simplemente piensa, oh, es un gran grupo de criminales el que se ha cruzado, y ahora están aquí y están violando a nuestras mujeres. es un lenguaje que se utiliza para colectivizar a la gente.

‘Soñadores’

Entonces, ¿qué fue lo que te hizo querer dirigir por primera vez en esta “Dreamers”?

Porque es muy personal para mí. Suena cursi, pero realmente sentí el llamado de contar esta historia. Creo que incluso las películas que produzco, todas son parte de mí. Realmente me veo a mí mismo en todas esas historias. Y parte de la razón por la que comencé Joi Productions fue porque, egoístamente, quería verme en la pantalla. Quiero ver lesbianas negras, inmigrantes, mujeres. Quiero ver gente que se parezca a mí, gente que ame como yo, gente que haya vivido mi vida. Creo que hay una falta de diversidad en la diversidad y con esto quiero decir que hay una falta de amplitud en la forma en que se nos permite ser diversos. Obviamente, hemos hecho películas sobre inmigración antes, pero para mí fue como si se tratara de una historia de amor que se desarrolla en un centro de inmigración.

Ahora que has hecho tu debut como directora, ¿planeas hacer más?

Sí, y hay uno en particular. Opté por un libro como productor llamado “Ordinary People” de Diana Evans. Realmente amo el libro. Y luego pensé, en realidad, creo que quiero dirigir esta. Así que se lo di a Emily. [Morgan, producer]. Ella leyó y dijo, sí, estoy de acuerdo. Así que lo haremos, pero no lo escribiré. Marissa Lestrade lo es. Pero ese será mi segundo largometraje. También estoy haciendo una comedia romántica queer. Fue como, Dios, “Dreamers” estaba triste, ¡tenemos que hacer algo feliz! Estará protagonizada por Aiysha Hart, quien también estuvo en “Dreamers” y trata sobre una familia saudita y una familia nigeriana que celebran una pequeña boda. Las hermanas tienen que evitar que la boda se desmorone y en medio de eso, se enamoran.

Entonces, ¿mantendrás tu sombrero de productor puesto o lo quitarás por ahora mientras te concentras en dirigir?

¡Oh, no, solo estoy tratando de ser un triunfador!

¿Qué tienes por delante?

estoy haciendo ashley walters‘ debuta “Animol”. Hemos bloqueado la imagen y se ve absolutamente hermosa. Creo que cuando salga, la gente quedará gratamente sorprendida. Y creo que la gente verá a Ashley de una manera muy diferente al trabajo que ha realizado como actor. Sinceramente, es una película tan hermosa.

¿Existe una línea directa que conecta todo lo que haces en Joi?

Originalmente, la empresa era principalmente negra, queer y femenina. Pero diré que en todos los proyectos que hacemos, siempre llamamos a la audiencia para un desafío. Hay algún tipo de cambio social. Ya sea “Dreamers” e inmigración o “Animol”, que trata sobre cuestionar la forma en que miramos a los delincuentes juveniles. Y hay otra película en la que estamos trabajando sobre jóvenes negros y la salud mental. Como empresa, se trata de cómo podemos hacer películas que parezcan comerciales pero que en realidad hagan preguntas difíciles al público.

Pero tenemos una película divertida, que es algo así como nuestra versión de los “Goonies”, llamada “Regreso al final”. Están estos cuatro jóvenes adolescentes cuya propiedad está a punto de ser confiscada, pero uno de ellos descubre que su abuelo tenía un tesoro escondido para su abuela. Así que emprenden este viaje épico a través de Hackney, mientras son perseguidos por estos tipos poco fiables. Es una película joven y divertida, pero, una vez más, en realidad se trata de cómo hemos dejado que las comunidades se escapen, supongo, por dinero. Y también tenemos una criatura horrorizada (y esto suena loco) por un gusano que vuelve racistas a las personas. Está basado en un cuento de hadas y la idea es que hay un pequeño gusano que llega a las tuberías y al sistema de agua y se alimenta del odio de la gente.

Asombroso. Estoy vendido. ¿En qué etapa se encuentran esas películas?

El del gusano, lo enviaremos a un director, y luego el de los Goonies, está en proceso de escritura. Pero todos están con el BFI o la BBC o alguien. Así que tenemos mucha suerte de contar con el apoyo de la industria de esa manera. Pero como digo, todas nuestras películas tienen algún tipo de aspecto comercial, pero todas dicen algo y hacen algo. ¡Nuestro pequeño caballo de Troya!