Jóvenes potencial mecánico en el concurso de habilidades enduro 2025

VIVA – En este momento mecánico Los jóvenes indonesios son nuevas generaciones de personal calificado en el campo automotriz. No solo dominan las habilidades técnicas, como el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores, sino que también comprenden los estándares modernos de la industria.

PT Pertamina Los lubricantes nuevamente celebraron el concurso de habilidades de Enduro 2025, una competencia vocacional industrial que reunió a los estudiantes de 37 escuelas secundarias vocacionales (SMK) Fomentado en toda Indonesia. Este evento tuvo lugar en Yakarta con el tema «Mover la energía de la creatividad hacia la generación dorada».

Competencia mecánica joven: Concurso de habilidades de Enduro 2025

Esta competencia es parte del programa CSV (creación de valor compartido) de Enduro Home Service, que ha estado alentando a las escuelas vocacionales a producir graduados que estén listos para trabajar, tienen un emprendedor industria automotriz.

Tres categorías de competencia

El concurso de habilidades de Enduro 2025 presenta tres categorías principales que enfatizan los aspectos técnicos, gerenciales y digitales.

1. Embajador mecánico

Concéntrese en las habilidades automotrices básicas, especialmente en el mantenimiento de los sistemas de frenos de motocicletas de acuerdo con los estándares industriales. De los 37 participantes, los 12 mejores estudiantes lograron avanzar a la ronda preliminar.

2. Embajador emprendedor

Evaluar la capacidad del emprendimiento estudiantil en los productos lubricantes de marketing. Los participantes tienen el desafío de presentar una estrategia de marketing creativo al considerar el rendimiento empresarial, la sostenibilidad empresarial y la comunicación.

3. Creador de redes sociales

Pruebe la capacidad de los estudiantes para crear contenido promocional atractivo y relevante a las tendencias actuales de comunicación digital.

A través de estas tres categorías, los estudiantes están dirigidos no solo a dominar las habilidades técnicas, sino que también pueden convertirlas en valores económicos y fomentar la confianza en el mundo de los negocios y el mundo del trabajo.

El gerente de RSE de PT Pertamina (Persero), Mohamad Roby Hervindo, enfatizó que esta competencia es parte del compromiso de mejorar educación Como una manifestación del 4to Asta del gobierno indonesio.

«Pertamina se da cuenta de un compromiso con la educación a través de varios programas. El concurso de habilidades de Enduro es un espacio creativo para que la generación más joven esté más preparada para enfrentar el mundo del trabajo», dijo Roby, citado por Viva el miércoles 17 de septiembre de 2025.



Lista de ganadores

Los siguientes son los ganadores del concurso nacional de habilidades de Enduro de 2025 de cada categoría:

Emprendedor de embajador

– Mejor actuación 1: SMK Harapan Mulya

– Mejor actuación 2: SMK N 3 Salatiga

– Mejor actuación 3: SMK Tamtama 2 Sidareja

– La mejor transformación: SMK N 1 realmente

– Mejor comunicación: SMK Semen Gresik

Embajador mecánico

– Rango 1: SMK N 2 Cilacap

– Revel

– Ranking 3: SMK Harapan Mulya

Creador de redes sociales

– Mejor Creador de redes sociales: SMK N 3 Salatiga

– Mejor interactivo: SMK N NUSAWUNGU

– Mejor influencer: SMK N 2 Medan

Enduro Skill Contest 2025 es uno de los esfuerzos concretos para fortalecer el vínculo y el partido entre el mundo de la educación y el mundo industrial.

Para los estudiantes, esta es una experiencia directa que enfrenta desafíos profesionales; Para las escuelas, una prueba de que el desarrollo vocacional basado en la industrial puede producir graduados listos para el trabajo y la competitividad.