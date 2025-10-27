Jóvenes muy borrachos en Tasikmalaya desesperados por abusar de su abuela de 85 años

TasikmalayaVIVA – Un joven llamado Panji (21) en el distrito de Bantarkalong, Tasikmalaya Regency, fue arrestado por la policía después de supuestamente atreverse a cometer un acto. inmoral violar a alguien abuela 85 años, que no es otro que su propio vecino.

El autor fue arrestado por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bantarkalong y la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tasikmalaya poco después de la acción. acoso Esto ocurrió en la madrugada del sábado 25 de octubre de 2025.

Este caso salió a la luz luego de que la víctima que estaba en shock denunciara lo sucedido. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tasikmalaya (Kasat Reskrim), AKP Ridwan Budiarta, confirmó la existencia del informe.

Abuela de 85 años fue víctima de abuso sexual por parte de jóvenes en Tasikmalaya

«Es cierto, recibimos un informe sobre un acto inmoral. La víctima era una persona mayor de unos 85 años. Inmediatamente arrestamos al perpetrador porque se conocían sus características», dijo AKP Ridwan cuando fue confirmado, el lunes 27 de octubre de 2025.

Panji, de quien se sabe que tiene una relación distante con la víctima, llevó a cabo la acción mientras la víctima dormía en su casa. Durante el examen inicial, Panji admitió haber cometido actos lascivos bajo la influencia del alcohol.

Antes del incidente, había bebido alcohol solo en un campo de arroz. «Bajo los efectos del alcohol, entró en la casa de la víctima, que tenía una puerta que era fácil de abrir», explicó Ridwan.

La víctima, que se despertó al oír un sonido, fue inmediatamente atacada por el agresor por detrás. Aunque la víctima se negó y se resistió, el perpetrador siguió insistiendo.

«La víctima se despertó porque escuchó un sonido. El sospechoso inmediatamente agarró a la víctima por detrás y cometió un acto obsceno. La víctima se negó, pero el perpetrador continuó insistiendo porque la víctima estaba sin fuerzas y asustada. Finalmente el acto ocurrió», dijo Ridwan.

Después de realizar su acción, Panji se escapó. La policía que recibió la denuncia llevó a cabo inmediatamente una investigación y logró arrestar al perpetrador varias horas después.

La policía ha obtenido pruebas en forma de ropa de la víctima y del sospechoso. La víctima ya ha recibido tratamiento médico y próximamente será sometida a una autopsia.

«Todavía estamos considerando el estado psicológico de la víctima y manejaremos este caso con seriedad. El sospechoso ha sido detenido en la policía de Tasikmalaya», añadió el AKP Ridwan.

Por sus acciones, Panji está ahora detenido en la policía de Tasikmalaya y acusado de un delito de inmoralidad que conlleva una pena máxima de nueve años de prisión.