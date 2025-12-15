Jóvenes de Punjab asesinados en presunto tiroteo por error de identidad en Edmonton







Dos nativos de Punjab supuestamente fueron baleados muerto mientras estaban sentados dentro de un automóvil en Edmonton, Canadá.

El incidente tuvo lugar la madrugada del viernes, hora local, dijo el lunes un familiar.

Las víctimas fueron identificadas como Gurdeep Singh, de 27 años, de la aldea de Barre, y Ranvir Singh, de 19 años, de la aldea de Uddat Saidewala.

Gurdeep había viajado a Canadá hace más de dos años y estaba esperando la aprobación de un permiso de trabajo.

Ranvir había abandonado la India hace un año y medio para realizar estudios.

Fueron baleados momentos después de subirse a un automóvil después de salir de una fiesta de cumpleaños.

Ranvir Singh estaba sentado en el asiento del conductor, con Gurdep Singh a su lado.

Algunos otros se sentaron atrás.

Los agresores llegaron en un automóvil y se alejaron a toda velocidad después de disparar, dijo el tío de Ranvir, Mandeep Singh.

Una bala alcanzó a Ranvir, mientras que Gurdeep parecía haber sido alcanzado por metralla.

Mandeep Singh, que vive en su pueblo de Mansa, dijo que la familia sospecha que los dos fueron víctimas de un error de identidad, ya que el coche pertenecía a otra persona.

«Ranvir nunca tuvo enemistad ni siquiera una pelea menor con nadie», dijo.

«Lo que hemos deducido hasta ahora es que probablemente se trató de un caso de identidad equivocada «Ranvir había ido con un amigo a una fiesta de cumpleaños en Edmonton», añadió.

Ranvir, hijo de un granjero, era hijo único de sus padres y muchos de sus familiares se establecieron en Canadá.

«Era inteligente y bueno en los estudios. Le dijimos que podía prepararse para exámenes competitivos en la India y conseguir un buen trabajo aquí. Incluso muchos de nuestros familiares en Canadá le dijeron que continuara sus estudios aquí. Pero él tenía muchas ganas de ir al extranjero», dijo Mandeep Singh.

