Jóvenes de la Mezquita Mundial envían equipo pesado para limpiar mezquitas y templos en sitios de desastre en Sumatra

Jacarta – La Juventud de la Mezquita Mundial envía nuevamente equipo pesado y equipos de limpieza como excavadoras, mini becos y carretillas elevadoras para limpiar lugares de culto, mezquitas y monasterios en los lugares afectados desastreeso es Aceh Y Sumatra del Norte (Sumatra del Norte).

La entrega de equipos pesados ​​y de limpieza estuvo a cargo de World Mosque Youth en colaboración con Artha Graha Peduli y DMDI Indonesia.

Además del equipamiento pesado, la Juventud Mundial de la Mezquita también envió artículos de ayuda humanitaria, material de oración y material para dormir.

«El equipo pesado junto con la ayuda humanitaria y las necesidades para dormir que estamos enviando se centra en las zonas más afectadas, Aceh Tamiang, Aceh del Norte, así como en varias zonas del norte de Sumatra», dijo a los periodistas el coordinador de campo juvenil de la Mezquita Mundial en el norte de Sumatra, Nuansa Rambe, el miércoles 7 de enero de 2026.

Nuansa explicó que los residentes realmente necesitan equipo pesado y equipos de limpieza para abrir caminos que aún están inundados de barro.

Mientras tanto, Presidente de la Juventud Mundial de la Mezquita, dijo aldi Al Idrus dijo que se esperaba que la entrega de equipos de limpieza y ayuda humanitaria ayudara al proceso de recuperación y limpiara las casas de los residentes.

Hasta ahora, la ayuda enviada incluye esteras, mosquiteros, almohadas, estufas de gas, esteras de oración, alimentos, artículos de primera necesidad para bebés, mujeres y niños, así como artículos de primera necesidad para la limpieza de la casa.

«Esperamos que con la presencia de equipos pesados ​​y materiales básicos, así como las necesidades de esta tercera etapa, podamos ayudar a acelerar el proceso de restauración y limpieza de las casas, callejones y lugares de culto de los residentes. Para que las actividades de los residentes puedan volver a la normalidad», dijo Said.