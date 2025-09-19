Jóvenes cineastas indonesios campeones inspirando a Asia, levantando problemas de salud mental

Yakarta, Viva – El prestigioso evento inspirador de Micro Competencia de Asia Película El festival 2025 por primera vez se celebró con éxito en Indonesia. El festival iniciado por la Fundación Li otorgó un premio a dos obras Jóvenes cineastas Indonesia que ganó el título. La película «Silent Silence» de Hello Sister ganó la categoría de Mejor Proyecto, mientras que la película «Mania World NIA» funciona nuevamente, las películas ganaron la mejor categoría de micro película.

Leer también: ¡No puedo imaginar lo hilarante! La película es una transmisión de elementos en los cines, director de todos los jugadores cómicos.



Ambas películas superaron a otros finalistas en el evento con el tema «para ser visto». Durante el proceso de juicio, participaron más de 50 películas y proyectos de varias regiones en Indonesia. Posteriormente, el comité eligió a los 14 mejores cineastas para ingresar a la etapa de investigación de la comunidad en la campaña para la buena plataforma. Esta etapa involucra a más de 2,000 comunidades y comunidades que interactúan para problemas de salud mental. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Los tres principales finalistas de cada categoría se someten a la final de juicio cara a cara. El proceso de juicio tuvo lugar en la Galería Indonesia Rich, Central Yakarta, recientemente, en el día de proyección y premiación inspiradora Asia Micro Film Festival 2025 #InspiringIndonesia.

Leer también: Tarde a Jumbo en la lista de 25 películas aprobaron la selección inicial de FFI 2025



Los jueces que juzgan son los principales nombres de la industria cinematográfica y creativa, a saber, Kamila Andini (escritor, director, votante de los Oscar), Bene Dion Rajagukguk (Komika, cineasta, alumnos de becas de la Fundación Tanoto) y Análisis Widyanininininininingrum (psicólogo, orador público, Alumni Djarum Scholarship Plus).

Kamila Andini expresó su aprecio por el trabajo de los finalistas. Según él, los trabajos que ingresan son de muy alta calidad, relevantes para la situación actual y empaquetan perfectamente el problema de salud mental de los adolescentes en la unidad de audio visual.

Leer también: Protagonizada por Chicco Kurniawan, la banda sonora original del área de descanso de la película



«Esta es una experiencia interesante para mí. Porque al comienzo de mi carrera, hice muchos cortometrajes que también se colaboraron con ONG o comunidades al plantear problemas sociales. Es bueno ver que hay espacio como este para los cineastas y las concentraciones para hacer cambios a través del trabajo. Para mí, es bastante refrescante porque veo una perspectiva diferente.

Hola hermana, la ganadora de la categoría de Mejor Proyecto, planteó la historia de un estudiante llamado Giri en la película «Silent Sound». Giri experimentó un tratamiento inapropiado del supervisor de tesis que ofrece una «manera rápida». Finalmente se atrevió a informar a Komnas Wanita para hacer un seguimiento del incidente. La película también es un medio para desencadenar discusiones en talleres de líderes pares en varias universidades del sur de Sumatra.

La productora de cine, Mutiara Ramadhon, expresó sus sentimientos.

«Feliz porque hicimos esta película realmente en poco tiempo y nuestra propia capital. Nunca pensé que esta película podría tocar y llegar a esta etapa. Debido a que a menudo recibimos quejas de las víctimas, tratamos de capturar cortometrajes sobre lo que la víctima sintió, pero no podían transmitir», dijo.

Mientras tanto, otra película de vacaciones con la película «Mania World NIA» ganó la mejor categoría de micro cine. Esta película cuenta la historia de un nuevo estudiante que se hunde en la presión académica, el trabajo y las redes sociales. El director Yosafat Prasetya y el productor Januar David Ciu se sorprendieron por esta victoria.

«Cuando se anunció que era un campeón, volví directamente al preproceso para la postproducción, era como no se creía. Resultó que las ideas existentes podían estar equipadas con varias perspectivas. Sentí que esta película podría resonar. Todos los (finalistas) tenían sus propias fortalezas. No nos gusta competir sino colaborar con Voic el mismo problema», dijo Yosafat.

Al día de proyección y adjudicación de #Ispiringindonesia también asistieron Agustini Rahayu, Diputado de Creatividad de los Medios, el Ministerio de Economía Creativa y Candy Goh, director de la Fundación AT LI. Este festival demuestra la verdadera contribución de la campaña para el bien con la Fundación Djarum, la Fundación Tanoto y una Fundación Mundial Better para alentar la conciencia pública de los problemas de salud mental en Indonesia.

Candy Goh dijo: «Inspirando la primera edición de Indonesia se convirtió en un logro importante gracias a la estrecha colaboración de todos los socios. El entusiasmo de los jóvenes cineastas y la amplia participación en el diálogo en la campaña por bienes mostró la cantidad de preocupación por el tema de la salud mental juvenil.

Los dos ganadores continuarán su lucha hacia la ronda preliminar de Asia inspiradora. Tuvieron la oportunidad de representar a Indonesia en la Gran Final Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 en Singapur el 25 de octubre de 2025, compitiendo por un premio total de hasta US $ 150 mil. Este festival ha recibido más de 800 presentaciones de 70 países, que muestra un extraordinario entusiasmo global.

La siguiente es una lista completa de ganadores del inspirador Asia Micro Film Festival 2025 #InspiringIndonesia:

Mejor proyecto

Campeón I: Hola hermana – «Silent Silent» (RP165 millones)

Campeón II: Sostenher Indonesia – «La misma preocupación» (RP33 millones)

Champion III: Visionary House – «When Hope tiene un hogar» (RP33 millones)

La mejor película micro

Champion I: Again Films Holidays – «Mania World NIA» (Rp.82.5 millones)

Campeón II: Coil – «The Strawberry Generation» (IDR 16.5 millones)

JUARA III: Marco en multimedia – «Para personas silenciosas» (Rp16,5 juta)