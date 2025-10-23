Joven policía de la Policía gana el premio mundial y se convierte en la mujer policía del año 2023 de la ONU

Yakarta, VIVA – Miembro de la División de Relaciones Internacionales (Divhubinter) policia nacional, Brigadier Renita RismayantiSH, ganó el premio Mujer Policía del Año 2023 de las Naciones Unidas (PBB).

Lea también: La policía nacional desmantela 197 toneladas de drogas, ex jefe juvenil de Muhammadiyah: ¡Pasos reales para implementar el mandato de Prabowo!



El premio fue otorgado por su contribución al desarrollo de un sistema de datos sobre delitos y la protección de civiles mientras servía en la Misión de Paz de la ONU MINUSCA en la República Centroafricana.

El general de brigada Renita, nacido en Magelang el 28 de octubre de 1996, es miembro de la Administración Ejecutiva Avanzada de Bhayangkara Taud Divhubinter Polri. Una vez se desempeñó como Oficial de Base de Datos sobre Delitos en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).

Lea también: La Policía Nacional revela 38.000 casos de drogas a lo largo de 2025, RPD: salvemos la nación y hagamos de Asta de Prabowo una realidad



En su trabajo en MINUSCA, Renita jugó un papel importante en el desarrollo de la Base de Datos de la Fuerza Criminal de Seguridad Interna y la Plataforma de Gestión de Casos de la UNPOL, dos sistemas reconocidos mundialmente por aumentar la capacidad de la Policía de las Naciones Unidas (UNPOL) para mapear y analizar puntos críticos de delincuencia en áreas de conflicto.



La brigada Renita Rismayanti gana el premio Mujer Policía del Año 2023 de la ONU

Lea también: La astuta estrategia de los traficantes de drogas para convertir a los niños en mensajeros: para que puedan salir fácilmente



Esta innovación permite a las fuerzas de seguridad locales planificar operaciones de manera más efectiva y fortalecer la protección de los grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños.

Agradecimiento de la Jefatura de la Policía Nacional

Los logros del Brigadier Renita recibieron el reconocimiento directo de la dirección de la Policía Nacional. Subjefe de Policía, Comisario General Pol. El Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH, M.Hum., M.Sc., MM dijo que este éxito es una prueba de las extraordinarias habilidades y el potencial de los miembros de Polri en el campo de la tecnología y la innovación.

«Los logros del general de brigada Renita son una prueba de que los miembros de la Policía Nacional de Indonesia tienen un gran potencial en diversos campos, incluida la tecnología y la innovación que son útiles para prevenir el crimen en sus áreas asignadas», dijo Dedi Prasetyo en su declaración oficial recibida por VIVA.co.id el jueves 23 de octubre de 2025.

Enfatizó que la Policía Nacional seguirá brindando apoyo a todo el personal que se destaque y dé buen nombre a la institución en el escenario mundial.

Kadivhubinter Polri, Inspector General Pol. dijo lo mismo. Amur Chandra Juli Buana, quien evaluó a Renita como figura Mujer policía inspirador y globalmente competitivo.

Según Amur, los logros de Renita muestran el compromiso de Polri con la promoción de la igualdad de género y el papel de la mujer en el mantenimiento de la paz mundial.

«A través de su arduo trabajo y dedicación, pudo demostrar que las mujeres policías indonesias pueden competir y ser reconocidas globalmente», afirmó Amur.