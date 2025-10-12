Joven en Jatinangor salta de apartamento porque se niega a tener relaciones sexuales

Jatinangor, VIVA – La comunidad de Jatinangor, Sumedang, Java Occidental, quedó consternada por la muerte de un joven de iniciales FS (20). Fue encontrado tras saltar desde el décimo piso. departamento el domingo 12 de octubre de 2025 por la mañana.

Lea también: ¡Crítico! Un abuelo en Cakung abusa de un niño de escuela primaria cuando recogía a su nieto en la escuela, resulta ser un reincidente por abuso sexual



«Víctima «Desde el piso 15 hacia abajo usando las escaleras de emergencia hasta el piso 10, luego la víctima saltó desde la ventana del pasillo», dijo el jefe de policía de Jatinangor, el comisionado de policía Rogers Thomas, cuando se confirmó el sábado 12 de octubre de 2025.

Rogers explicó que su partido había recibido declaraciones de varios testigos. El incidente del suicidio comenzó cuando FS y su novia de iniciales EO (21) alquilaron un apartamento.

Lea también: Cómo los hombres de mediana edad en Cakung quedan embarazadas de adolescentes durante 10 meses



«No mucho después de eso, el hermano FS le pidió a la hermana EO que tuviera relaciones íntimas como marido y mujer (haciendo el amor), pero la hermana EO no quiso o se negó porque estaba cansada», explicó Rogers.

Rechazado tener relaciones sexualesFS está enojado con EO. FS ofende a EO que ha estado en contacto con su ex amante. El FS también hizo violencia para EO.

Lea también: Ciegamente celoso, un hombre de Bekasi tiene el corazón para masacrar al amante ilícito de su esposa



Entonces, EO inmediatamente intentó huir. Aunque fue detenido por FS, EO logró escapar al vestíbulo del apartamento e informar lo sucedido al guardia de seguridad.

Mientras EO se encontraba en el puesto de seguridad, un guardia de seguridad informó que alguien se había caído desde arriba.

«Cuando la hermana EO revisó, acompañada por un guardia de seguridad, resultó que la persona que cayó era el novio de la hermana EO, el hermano FS», dijo Rogers.

«Actualmente se sospecha que la víctima intentó suicidarse», continuó.