Josh Safdie explica por qué utilizó música de los 80 para la película

Josh Safdie‘s «marty supremo”, ahora en cines, está lleno de éxitos de los 80, incluidos Lágrimas de miedo‘ «Todos quieren gobernar el mundo» y Pedro Gabrieles «Tengo el toque».

Pero la última película de Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet como un joven del Lower East Side de Nueva York que sueña en grande y aspira a conquistar el mundo del tenis de mesa, está ambientada en la década de 1950.

Es una yuxtaposición intrigante que funciona totalmente porque no es una pieza de época ordinaria.

Safdie, quien también editó la película y escribió el guión junto a Ronald Bronstein, se inspiró mientras miraba un vídeo de un evento de tenis de mesa del Abierto Británico de 1948. “Este joven nervudo saltaba por todos lados, no podía quedarse quieto, era engreído, pero también totalmente vanidoso”, recuerda. El tipo se parecía mucho a Marty.

Casi al mismo tiempo, se obsesionó con la canción de Gabriel de 1982, que dice haber escuchado más de 1.000 veces. «Decidí adaptar el metraje a esa canción y funcionó. Algo estaba sucediendo allí; parecía mítico», explica Safdie. Y añade: «Había una cualidad contemporánea al ver la música anacrónica combinada con los años 40 o principios de los 50».

Safdie explica cómo la música con sabor a nueva ola realmente tiene sentido con los temas de la película. «El presidente Reagan estaba nostálgico en esa primera era del posmodernismo, tratando activamente de recordar los años 50. Frente a la derrota de Vietnam, la cultura realmente estaba empezando a rehacerse en la línea de los años 50. Lo viste con estilo. Lo viste en películas. ‘Regreso al futuro’ es literalmente regresar a los años 50. Pero en un nivel muy simple, lo que sucede cuando haces eso es que el pasado comienza a sentir como si estuviera acechando al futuro, y el futuro se siente como si estuviera atormentando el pasado”.

En un momento, Safdie había escrito una versión de la película en la que se mostraba a Marty en la década de 1980. Fue un final alternativo. Safdie dice: «Está en un concierto de Tears for Fears con su nieta, escuchando la letra de ‘Everybody Wants to Rule the World’ y reflexionando sobre su juventud».

Esa escena finalmente fue eliminada. Pero Safdie se mantuvo comprometido con las melodías de la década de 1980, incluida New Order, como “propulsoras, enérgicas y divertidas”, mientras seguía explorando el concepto del pasado y el futuro en la conversación.

Para la partitura, Safdie recurrió al compositor Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), quien compuso “Good Time” y “Uncut Gems”. Lopatin, conocido por inventar el vaporwave, un género de música electrónica de la década de 2010 que ofrece una versión nostálgica y surrealista de la música de la década de 1980, fue la elección perfecta para unir los momentos de la película. Lopatin dice que no había una diferenciación real entre el juego de tenis de mesa que juega Marty y su espíritu. «Es alegre y enérgico, y nadie cree en él. Hay una energía en él, una alegría y una ligereza que se reflejan en el juego mismo», dice.

Lopatin utilizó golpes rápidos y de percusión para mantener la partitura melódica, incorporando golpes de mazo para reflejar las pelotas de ping-pong. Señala: «Esos sonidos de mazo también son muy prominentes en la música new wave y el synth-pop de los años 80».

Lopatin se inspiró en el concepto de memoria y tiempo, así como en ese final original. «La partitura se remonta a, ¿cómo sería pensar en tu mayoría de edad en la década de 1950 mientras escuchas Tears for Fears resonando en tus oídos, y tal vez estás al lado de tus hijos, pero en algún otro lugar de tu mente?» El resultado, en palabras de Lopatin, fue «una abstracción de ese concierto de Tears for Fears». Lo describe como lo que sucede cuando el presente se disuelve y la memoria y el presente convergen. «La partitura es una especie de abstracción o una corriente subterránea: una ola simbólica de lo que había en el guión».

Para alinearse con las canciones, que también incluyen “The Perfect Kiss” de New Order, Lopatin usó sintetizadores digitales de la década de 1980, incluido el Yamaha DX7 de 1983. También incorporó flautas, saxofones y arreglos de cuerdas encima.

Su partitura se convirtió en una expresión de la juventud, la energía y la ambición de Marty. Si Marty es un constructor y un puente entre mundos (pasado, presente y futuro), también lo es la partitura y las canciones que la acompañan. Safdie concluye: «Creo que todas esas cosas que se unen en sincronía (la sincronicidad) tiene ese efecto aditivo de algo como: ‘Dios mío, esta película está llena de vida'».