Josh O’Connor dice que presentar ‘SNL’ fue un ‘sí fácil’

Josh O’Connor tiene sentimientos encontrados acerca de presentar “Saturday Night Live”.

«Es un sí fácil porque es icónico, el honor más genial y más grande que jamás se haya pedido», dijo O’Connor el lunes por la noche en el estreno en Los Ángeles de «Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out» en el Museo de la Academia de Cine. «Pero también me estoy cagando».

La estrella de “Challengers” es configurado para albergar «SNL» el 13 de diciembre con la invitada musical Lily Allen. En preparación para la gran noche, O’Connor se acercó a Paul Mescal, quien fue el anfitrión del 7 de diciembre de 2024, para pedirle consejo, y planea preguntarle a su coprotagonista de “Wake Up Dead Man”, jose brolinquien anteriormente presentó el programa tres veces, para obtener consejos.

Sin embargo, O’Connor agregó que no está conteniendo la respiración ante ninguna guía que haga temblar la Tierra.

«Todo el mundo ha sido un poco inútil de diferentes maneras», bromeó O’Connor. “Paul comenzó siendo increíblemente alentador y tranquilizador, y luego, supongo, se olvidó del informe y al final dijo: ‘Entonces tienes un ataque de pánico’. Estoy simplemente emocionado y muy honrado de que me lo pidan”.

Brolin dijo Variedad que ha aconsejado a muchas estrellas jóvenes antes de que hicieran su debut en “SNL”, incluido Glen Powell, quien presentó el programa el 15 de noviembre. Añadió que una de las únicas personas que no necesitó ayuda fue Timothée Chalamet, quien fue anfitrión por primera vez en 2020.

«La única persona a la que no le di consejos es a Timothée, y Timothée fue brillante. Y pensé que Glenn era realmente bueno», compartió Brolin. «Pero yo digo: prestese a ello por completo. No retroceda. No trate de ser genial. Sea estúpido. Vaya hasta el final con los estúpidos y lo pasará muy bien».

O’Connor protagoniza “Wake Up Dead Man” como el ex boxeador convertido en sacerdote Jud Duplenticy, quien es enviado para ayudar al carismático clérigo de Brolin, Jefferson Wicks. El círculo de Wick incluye a la feligresa Martha Delacroix (Glenn Close), el jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a legislador Cy Draven (Daryl McCormack), el médico local Nat Sharp (Jeremy Renner), la concertista violonchelista Simone Vivane (Cailee Spaeny) y el escritor Lee Ross (Andrew Scott). estrella de la serie Daniel Craig regresa como el elegante detective Benoit Blanc, quien debe resolver el misterio de un asesinato en la comunidad de la iglesia.

«Despierta hombre muerto» Daniel JohnsonLa tercera entrega de “Knives Out”, llega a los cines el 26 de noviembre como parte de una presentación teatral limitada de dos semanas. La película luego llega a Netflix el 12 de diciembre.