Josh Hutcherson sobre el regreso de Los juegos del hambre y Five Nights at Freddys 2

Josh Hutcherson Estaba intentando largarme de Los Ángeles. Durante la mayor parte de una década, la estrella de “Los juegos del hambre” y su novia, la actriz española Claudia Traisac, habían dividido su tiempo entre Los Ángeles y Madrid, pero la diferencia horaria de ocho horas entre las ciudades se había vuelto agotadora. Así que Hutcherson alquiló un apartamento en Brooklyn y, en abril de este año, la pareja voló a la ciudad de Nueva York desde España, ansiosa por iniciar su nueva vida en la costa este, hasta que, en el auto desde JFK, Hutcherson recibió una llamada de su agente. “’¿Cómo te sientes al regresar al aeropuerto ahora mismo?’”, recuerda Hutcherson que le preguntó su agente. «Yo estaba como, ‘No me siento jodidamente bien ¡Al respecto, para nada! ¿Por qué?'»

El agente explicó que Rachel Sennott, la animada estrella de los éxitos independientes «Bottoms» y «Shiva Baby», estaba lanzando su primera serie de comedia con HBO y quería que Hutcherson interpretara al novio de su personaje. Pero iba a comenzar a filmarse en aproximadamente dos semanas, y el título final del programa también sirvió como ubicación: «I Love LA».

Era la llamada telefónica que Hutcherson había pasado años esperando recibir. Había estado actuando desde que tenía 9 años; consiguió su primer papel protagónico a los 13 años, en “Zathura: A Space Adventure”; tuvo un papel secundario clave en la nominada a mejor película de 2010 “The Kids Are All Right” a los 16 años; y cuando tenía 18 años, fue catapultado al estrellato mundial cuando fue elegido para interpretar a Peeta Mellark en “Los juegos del hambre.” Pero a medida que Hutcherson se acercaba a los 30, los roles comenzaron a agotarse.

“Pasé por algunos años en los que las ganancias eran escasas y no hacía mucho”, dice en voz baja, agitando su taza de café afuera de un bistró en el vecindario Echo Park de Los Ángeles. «Muchos actores jóvenes no hacen la transición, o la industria los echa. Pensé, ¿es este el momento en que lo superé y terminé?».

En cambio, a los 33 años, Hutcherson está entrando en una nueva cima profesional. El 5 de diciembre, protagonizará “Five Nights at Freddy’s 2” de Blumhouse, una adaptación de la popular franquicia de videojuegos; la primera película de “Freddy’s” fue un éxito inesperado en 2023, recaudando 292 millones de dólares en todo el mundo. Y después de luchar por salir de su contrato de arrendamiento en Nueva York, de hecho se unió al elenco de “I Love LA”, una experiencia que “reavivó en mí tal amor y aprecio por este trabajo”, dice. «Siempre quise hacer una comedia de HBO el domingo por la noche. Eso, para mí, es un sueño hecho realidad».

Rachel Sennott y Josh Hutcherson en “I Love LA” Kenny Laubbacher/HBO

En “I Love LA”, que se estrenó el 2 de noviembre, se extenderá hasta el 21 de diciembre y acaba de renovarse para una segunda temporada — Hutcherson interpreta a Dylan, un maestro de escuela que ama a su novia Maia (Sennott), a pesar del caos que su ambición de convertirse en gestora de talentos trae a su vida.

«Crecí viéndolo en ‘Bridge to Terabithia’ y ‘Los juegos del hambre’, y hay algo en él, lo cálido y encantador que es», Sennott dijo Variedad en octubre. «Me impresionaron mucho sus dotes de comedia e improvisación. Pero también, para el público, creo que lo ves y sientes que es su novio un poco”.

Hutcherson sonríe cuando le cuento el razonamiento de Sennott para elegirlo. «Me conocen como el chico de oro de buen corazón, algo que no me enoja», dice. Ha tratado de liberarse de esa percepción, más recientemente interpretando al villano tecnológico tóxico en la película de acción de Jason Statham de 2024, “The Beekeeper”. Pero con “I Love LA”, Hutcherson dice que estaba “feliz de apoyarse” en su personaje de Good Guy. «Si me llevó al set y filmar esto con Rachel, así debe ser».

Parte del atractivo fueron los días durante el rodaje de ocho semanas en los que Hutcherson literalmente caminaba hasta el trabajo. «El primer guión mencionaba a Erewhon, Tenants of the Trees y el embalse», dice, enumerando puntos de interés del Eastside de Los Ángeles. «Ese es mi circuito. Ahí es donde he estado rondando durante años».

También se sintió como en casa al ser el único personaje del programa que no está obsesionado con irrumpir en el mundo del espectáculo. «Aunque he estado haciendo esto desde que tenía 9 años y estoy tan involucrado en esta industria, no siento que lo esté en muchos sentidos», dice. «No voy a eventos a menos que necesite estar allí. No estoy activo en las redes sociales a menos que el estudio diga, necesitamos que tú lo estés. Siempre he estado con un pie dentro y un pie afuera. Cuando comencé, no tenía hambre de volverme famoso; sólo quería hacer películas y programas de televisión. Siento que eso se alinea con Dylan. Él sólo quiere existir y hacer algo que le importe».

La oportunidad de interpretar a un adulto común y corriente que vive en el mundo tal como existe en 2025 es rara para cualquier actor en este momento, y Hutcherson no la da por sentado. «Crecí trabajando con pelotas de tenis y pantallas verdes», dice. «No tengo que tratar de convencer a la audiencia de que estamos como X años en el futuro en una sociedad distópica o que estos animatrónicos están poseídos por niños fantasmas».

Universal/Cortesía de la Colección Everett

Se refiere, por supuesto, a las películas de “Freddy”, que giran en torno a una espeluznante pizzería cerrada hace mucho tiempo al estilo Chuck E. Cheese y sus mascotas animales robot homicidas encarnadas por los espíritus de niños asesinados. Los elaborados trajes animatrónicos creados por Creature Shop de Jim Henson pueden ser usados ​​por los artistas sólo durante 30 minutos a la vez antes de que el peso y el calor se vuelvan abrumadores. Y cuando tienen los disfraces puestos, no hay garantía de que vayan a funcionar bien.

«El actor de riesgo tiene que girarse y mirar hacia la derecha, pero luego tres personas con controles remotos tienen que sincronizar los ojos con el parpadeo», dice Hutcherson. «Harás 10 tomas, porque el movimiento animatrónico no funciona del todo. Esa toma en la que el animatrónico es perfecto, será mejor que tú también seas perfecto, porque eso es lo que sucede en la película».

La secuela, estima Hutcherson, tiene «más del doble» de criaturas de la primera película, una de las cuales, el personaje llamado MangleRequiere “un equipo de 10 o 12 personas para operar”.

«Y los animatronics podrían encontrar una manera de salir de la pizzería», añade, «lo cual es un gran problema». Pero espera, digo, ¿el Freddy titular no salió de la pizzería en la primera película?

“Sí, pero hay ciertas reglas del juego que…” dice, su voz disminuye la velocidad y aumenta el tono con cada palabra sucesiva. «Es turbio. Y no lo entiendo del todo, pero sé que es muy importante que los animatrónicos que se van, se vayan. Es todo un asunto».

Cuando Hutcherson firmó con el primer «Freddy’s», no comprendió realmente el tamaño de la «base de fans absolutamente rabiosa» de los videojuegos de mediados de la década de 2010 que inspiraron las películas «hasta después de que salió la película». Pero mientras habla sobre el rodaje de la secuela, dirigida una vez más por Emma Tammi y escrita por el creador del juego, Scott Cawthon, tengo la sensación de que Hutcherson todavía sigue el camino.

Josh Hutcherson y la directora Emma Tammi en el set de “Five Nights at Freddy’s 2” Ryan Green / Universal Pictures / Cortesía Colección Everett

«El objetivo principal es hacer algo que enloquezca al fandom de FNAF», dice, pronunciando el acrónimo como lo hacen los fans: «fuh-naff». «A veces pienso: ‘¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Cómo puedo hacer esto?’ Y dicen: ‘Es del juego’”. Comienza a reír mientras levanta las manos en señal de rendición. “’Está bien, está bien, está bien, estoy a bordo, estoy a bordo’. Pero es una locura”.

Satisfacer las exigentes expectativas de una base de fans vocales es ciertamente un territorio familiar para Hutcherson, después de pasar media década con Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth dentro de la vorágine de “Los juegos del hambre”. Cuando su tiempo con esa franquicia estaba llegando a su fin con “Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2” de 2015, Hutcherson dice que pasó por una fase en la que no quería tener absolutamente nada que ver con eso. “Yo estaba como, ‘A la mierda eso’”, dice con total naturalidad. «Me empujaron a un lugar de notoriedad que nunca soñé, que nunca quise. Me quitó mi privacidad».

Hasta el día de hoy, Hutcherson evita los lugares públicos concurridos, incluso en Madrid, y que extraños le griten «Peeta» es algo cotidiano. Pero ha llegado a apreciar todo lo que “Los juegos del hambre” le ha brindado, tanto que su rostro se ilumina cuando le menciono la perspectiva de hacer otra película con el equipo principal, incluido el director Francis Lawrence y su coprotagonista Woody Harrelson. “yo lo haría amar volver al set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody», dice. «No haría falta ningún trabajo convincente». en absoluto. Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos”.

Existe la posibilidad de que eso suceda antes de lo que cabría esperar. Francis Lawrence está en producción de una adaptación de la novela precuela de Suzanne Collins “Sunrise on the Reaping”, que narra la experiencia de Los Juegos del Hambre desde la perspectiva del personaje de Harrelson, Haymitch Abernathy, cuando tenía 16 años, y termina con un epílogo ambientado después de los eventos de “Sinsajo”, protagonizado por Haymitch, Peeta y la heroína de la serie Katniss Everdeen.

Hutcherson se enteró de esa coda sólo cuando el libro llegó a las estanterías en marzo. Entonces pregunto: ¿está en la nueva película? Él estalla en una enorme sonrisa. «Eso sería un sueño hecho realidad», dice, sosteniendo mi mirada. No estoy muy seguro de lo que intentas comunicarme, digo. “Sería un sueño hecho realidad”, repite. «¿Los sueños se hacen realidad? A veces. A veces no. A veces, sí».

Selomé Hailu contribuyó a esta historia..