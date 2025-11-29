Josh Hart reacciona después del robo de joyas por valor de 185.000 dólares en un hotel de Nueva York

Getty

Knicks de Nueva York adelante jose hart se enfrentó a un momento costoso e inquietante a principios de septiembre cuando 185.000 dólares en relojes y joyas desapareció de su habitación en The Dominick Hotel en SoHo, según Hoodline. ABC7NY informó que Hart dejó una bolsa de lona dentro de su habitación alrededor del mediodía del 5 de septiembre. Cuando regresó aproximadamente una hora después, la caja del reloj que contenía tres relojes y una pulsera ya no estaba donde la dejó. La policía comenzó a investigar poco después de recibir el informe. El New York Post señaló que los agentes no han detenido a nadie y no han publicado ninguna descripción relacionada con el incidente.

El robo involucró a un jugador de alto perfil que rápidamente se convirtió en una figura central de Nueva York después de su llegada en 2023. Hart tuvo un impacto inmediato y la temporada pasada estableció un récord de franquicia por la mayor cantidad de triples dobles en una sola campaña. Su nombre tiene peso dentro de la organización y la pérdida llamó la atención de los fanáticos y los medios de toda la liga.

Hart se mantiene alegre con la broma de Jalen Brunson

Incluso después de perder artículos por valor de casi doscientos mil, Hart mantuvo las cosas divertidas cuando los fanáticos intentaron convertir la terrible experiencia en una broma sobre su viejo amigo y compañero de equipo. Jalen Brunson. Un meme de las redes sociales acusó a Brunson de orquestar el atraco. Hart respondió de la misma manera que maneja la mayoría de los momentos con su hermano Villanova.

«Hermano es el peor 😂😂😂», Hart escribió en las redes socialesignorando la publicación con humor que los fanáticos de los Knicks conocen bien, según The Big Lead. Los dos mantienen uno de los vínculos más estrechos del mundo. NBAy la reacción de Hart reflejó una dinámica construida a lo largo de años de amistad.

El momento también mostró que Hart se siente castigado a pesar del golpe a sus pertenencias. Actualmente juega con un contrato de cuatro años y 80 millones de dólares, y los Knicks continúan peleando cerca de la cima de la Conferencia Este con un récord de 12-6. Ganar no borra un robo, pero aligera el ambiente, y el estado de ánimo de Hart lo reflejaba.

Creciente preocupación por los robos de gran valor

El Dominick Hotel se encuentra en Spring Street, cerca de Varick Street, una propiedad de 46 pisos conocida por sus vistas de piso a techo de la ciudad y el río Hudson. El hotel cuenta con restaurantes, un bar, una piscina al aire libre de temporada y espacios para eventos. Según su sitio web, se erige como el único hotel independiente en Nueva York que ostenta el reconocimiento Cinco Diamantes de la AAA.

CoStar recientemente informó que Cain, una firma de gestión de inversionesadquirió la propiedad por 175 millones de dólares y planea cambiarle el nombre a hotel de condominios de lujo Delano SoHo New York, informa el NY Post. Los huéspedes se mueven a través de un espacio refinado que atiende a viajeros de alto nivel, lo que hace que el incidente que involucra a Hart sea aún más sorprendente.

Su caso también llegó un día después de que otro intento de robo apareciera en los titulares en todo Manhattan. La policía dijo que un hombre de 87 años luchó contra dos individuos que intentaron arrebatarle su Rolex afuera de un centro para personas mayores de Gramercy Park. El reloj tenía un valor de 48.000 dólares y la historia se hacía eco de un patrón preocupante de delincuentes que atacaban artículos caros en zonas ricas.

Breaking911 resumió la situación de Hart en una publicación en X, señalando la línea de tiempo y la desaparición de la caja del reloj de su habitación. La publicación reiteró que las autoridades no han tomado más medidas sobre el caso hasta el momento.

A medida que avanza la investigación, la respuesta y el humor de Hart han destacado. Mostró resiliencia, se apoyó en su amistad con Brunson y siguió avanzando mientras los Knicks continúan con su buen comienzo.