Josh Duhamel en Londres Calling y Ransom Canyon Season 2

Cuando Josh Duhamel Inicialmente aparece en la pantalla en la nueva comedia de acción de Allan Unger «London Calling», apenas es reconocible. El protagonista del protagonista se quedó calvo para sus primeras escenas.

«Ese fui yo tratando de ser Jason Statham por un segundo», me dice Duhamel. «Pensé, ‘Ok, Alan, tuve una idea. Realmente quiero ser calvo porque quiero que haya una diferencia visual entre la primera parte de esta película y cuando lo vemos un año después. Quiero ser calvo, quiero ser un rudo, quiero parecer un hombre de éxitos rudo, como Jason Statham’ ‘. Pero luego nos damos cuenta de que no es ese tipo.

Duhamel interpreta a un asesino de alquiler de un ex patio que huye de su base de operaciones de Londres para Los Ángeles después de que un jefe del crimen (Aidan Gillan) le impacte después de que accidentalmente mata a uno de los miembros de su familia. Cuando decide regresar a Londres, su sombreado jefe de Los Ángeles (Rick Hoffman) acepta ayudarlo a mantenerlo a salvo si acepta traer a su hijo (Jeremy Ray Taylor) para endurecerlo.

¿Mencioné que la visión del antihéroe de Duhamel está un poco apagado porque necesita una nueva receta de anteojos?

Hablé con Duhamel unos días antes de que comenzara a disparar la segunda temporada de su exitosa serie de Netflix «Cañón de rescate. »

¿Qué tan divertido es jugar a un héroe de acción que no puede ver dónde está filmando?

¿Ese héroe de acción que perdió su bola rápida? Eso, para mí, es lo que hace que películas como esta divertidas. Me encanta la idea de personajes que no lo tienen todo juntos, que no son perfectos, que tienen que enfrentar estas inseguridades de las que han rechazado durante años. Tiene que enfrentar el hecho de que no es lo que alguna vez fue. Eso solo te da otra habitación para jugar.

Tu personaje también se enfrenta a envejecer.

Es como ese momento para cada atleta que ha prestado un deporte profesional. Llega ese momento en el que dices: «¿Sabes qué? Ahora soy demasiado viejo para esto». Es una píldora difícil de tragar. Creo que para él, no ha hecho mucho más durante los últimos 20 años, 25 años. ¿Qué hace un chico consigo mismo cuando es realmente bueno para matar por contrato? Esto realmente lo obliga a esconderse en Los Ángeles. Pero la ironía de esta película es que comenzamos en Londres y luego tiene que huir de Londres y termina en Los Ángeles. Dejé Los Ángeles para volar a Ciudad del Cabo para filmar una película que está en Los Ángeles. Hay algo mal en eso. Tenemos que resolver esto. Vamos a poner a estos equipos de vuelta a trabajar aquí en Los Ángeles.

¿Cómo se vuelve la industria en Los Ángeles?

Creo que debe haber más incentivos. Creo que necesitamos hacerlo más propicio. En este momento, hay tantos obstáculos para hacerlo. Acabo de dirigir una película en Londres llamada «Preschool». Se trata de dos padres que luchan para llevar a su hijo a este último lugar en este preescolar pretencioso y súper alto. Originalmente fue guiado para tener lugar en Malibú, pero no pudimos dispararlo allí. Era demasiado caro. Lo rejiviamos para Londres y lo hicimos más como un preescolar de 500 años de Hogwarts Y Style, de 500 años, que es muy venerado. Se ha vuelto tan costoso en tantos frentes diferentes, y estoy a favor de los sindicatos, pero solo globa su presupuesto. Tenemos que encontrar una manera de traerlo de vuelta porque tengo muchos amigos que están teniendo dificultades para encontrar trabajo.

Puedes sentirlo en el aire en Los Ángeles. Todos parecen estar nerviosos por cualquier cantidad de razones, especialmente debido a la incertidumbre en la industria.

Luego agrega IA a la mezcla, eso lo hará aún más difícil porque eso realmente reducirá la necesidad de muchos de esos miembros clave de la tripulación. Espero que de alguna manera podamos encontrar una manera de hacer que funcione. Realmente no hay nada que detenga a Ai. Puedes ponerle barandillas, pero hombre, si puedes hacer una película de $ 100 millones por $ 10 millones, lo harán.

No tiene sentido que las películas no se hagan en la capital del mundo.

Creo que debe haber un verdadero impulso para recuperarlo. Podríamos hacerlo. Definitivamente podríamos hacerlo. Ya sea incentivarlo más o trabajar con los sindicatos para que sea más propicio. No sé cuál es la respuesta, pero sería bueno trabajar aquí, así que no tengo que viajar tanto.

Incluso con los obstáculos, ¿cuánto te encanta dirigir?

Realmente lo hago. Me encanta poder dar forma a la historia como la veo. He tenido muchas veces en las que he confiado en un joven director o algo así, y yo solo estoy como, «Amigo, eso es lo que hicimos. ¿Qué es eso?» En cierto momento, pensé: «¿Sabes qué? Quiero al menos darle una oportunidad para ver qué puedo hacer con la historia que veo en mi cabeza». Descubrí que es una gran cantidad de trabajo. Es que todo lo consume. Es largo.

¿Vas a dirigir algún episodio de «Ransom Canyon»?

No. No. Dejaré que hagan eso. No me importaría hacerlo, tal vez uno de estos días, si tenemos otra temporada. Tal vez el año que viene si me dejaran. Realmente me encanta el espectáculo. Creo que la nueva temporada será tan buena, si no mejor que la primera, de lo que he leído hasta ahora.

¿Qué debemos esperar en Temporada 2? ¿Cuántos guiones has podido leer?

Solo he leído dos de ellos. Probablemente no pueda decirte demasiado sin obtener una paliza de Netflix, pero es realmente bueno. Han sucedido algunas cosas desde la última vez que nos fuimos. El personaje de Minka Kelly, Quinn, se fue a Nueva York. Mucho ha sucedido en el rancho y mucho ha sucedido en Nueva York. Verás cuando regrese. Realmente me encantó trabajar con Brent Cullen, mi papá, en el programa. Es un peso pesado y lo trae. Nuestros personajes no se ven de ojos en absoluto. Habrá mucho de eso.

¿Esperabas que el programa fuera un éxito? Se disparó al número uno en Netflix a los pocos días de la caída.

Es tan agradable cuando suceden cosas como esa. Tienes tantas cosas que nunca sabes a qué van a responder la gente. Tenía la sensación de que podrían porque tenían todos esos elementos, y lo que vi se sentía como un par de jeans o comida reconfortante de alguna manera. Pensé, «Esto podría funcionar realmente», pero nunca se sabe. La gente decide, y después de haber hecho esto durante 26 años, 27 años, las victorias son difíciles de obtener. Cuando los obtienes, estás realmente agradecido por ello.

Todos amamos un buen tiempo jabonoso y vaqueros.

Y jeans ajustados.

«London Calling» está en los cines ahora.

Estas preguntas y respuestas fueron editadas por longitud y claridad.