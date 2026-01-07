Josh Allen silencia las preocupaciones sobre las lesiones, participante pleno el miércoles

billetes de búfalo La principal preocupación de los fanáticos de cara al partido de playoffs Wildcard del domingo contra los Jacksonville Jaguars es si el mariscal de campo Josh Allen estará completamente sano para la tan esperada carrera del equipo al Super Bowl.

El problema persistente ha sido una lesión en el pie sufrida en el último ataque de la segunda mitad contra el marrones de cleveland.

Allen se hizo radiografías en el vestuario visitante de los Browns en el entretiempo y regresó para terminar toda la segunda mitad.

La semana siguiente, Allen se vio severamente limitado en lo que podía hacer en la derrota en casa ante el Águilas de Filadelfia.

Aunque tuvo la titularidad en la Semana 18 contra el Jets de Nueva YorkAllen apenas practicó y jugó sólo una jugada.

Esto le dio al MVP reinante tiempo para descansar antes de los playoffs, y si el miércoles es un indicio, la lesión en el pie de Allen no debería ser un factor contra los Jags.

«Josh Allen (pie derecho) participará plenamente en la práctica del miércoles, según McDermott», informa Alaina Getzenberg de ESPN.

Josh Allen (pie derecho) participará plenamente en la práctica del miércoles, según McDermott. El DT de los Bills, Ed Oliver, va en la dirección correcta, pero McDermott dijo que no sabe cuándo abrirán su ventana. https://t.co/Q31a1g5qaU —Alaina Getzenberg (@agetzenberg) 7 de enero de 2026

Las prácticas de los miércoles son siempre una buena señal

En cuanto a la NFL En el día a día, una práctica del miércoles es lo más cerca que el equipo podrá llegar a realizar repeticiones a toda velocidad en este momento de la temporada.

El martes es para instalaciones a media velocidad, el jueves es para trabajos en zona roja. El miércoles es para los fundamentos.

Ver al mariscal de campo intentarlo por completo el miércoles significa que el cuerpo técnico y el cuerpo técnico están muy cómodos con su situación.

La designación de su lesión nunca superó el “dolor general” que él mismo describe; sin embargo, se sometió a múltiples radiografías por una lesión que cambió su forma de jugar durante dos semanas.

La lesión de Allen apareció en el campo

La semana 17 fue la peor ofensiva de Buffalo en todo el año. Buffalo se quedó sin goles en la primera mitad. Tres despejes y un balón suelto cerca de la zona roja fueron el resultado de las cuatro ofensivas del equipo en la primera mitad.

El tercer cuarto fue más de lo mismo, con dos despejes más y una pérdida de balón en la yarda uno de los Eagles.

Incluso entonces, los Bills tuvieron la oportunidad de ganar con cinco minutos en el reloj.

El primer touchdown del día llegó con 5:51 por jugar en una carrera de touchdown de dos yardas de Josh Allen. Pero un punto extra bloqueado de Marvin Badgley puso a Buffalo detrás de la bola ocho.

En la siguiente serie, fue un empujón de Allen en la cuarta y gol que puso al mariscal de campo en la zona de anotación por segunda vez. La conversión de dos puntos no sirvió y los Bills cayeron 13-12.

A pesar de los dos touchdowns terrestres en la línea de gol, las piernas de Allen quedaron casi completamente neutralizadas durante cuatro cuartos contra Filadelfia.

Según se informa, lanzó cada pase desde dentro del bolsillo por primera vez en su carrera en la NFL y promedió menos de cuatro yardas por acarreo por segunda semana consecutiva (5.2 en la temporada).

El coordinador ofensivo Joe Brady dijo que su lesión jugó un factor importante en cómo el equipo jugó el juego.

Esa fue la última vez que vimos a Allen en acción. Tendrá mucho trabajo por delante contra la defensiva terrestre mejor clasificada de la liga.