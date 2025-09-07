Josh Allen pone a Lamar Jackson en aviso antes de Bills-Ravens

El Bills de búfalo están en el primer fin de semana de su Temporada 2025-26Y hay muchas promesas en este equipo, como siempre. Este año, sin embargo, parece ser más prometedor que nunca que los Bills pueden llegar a ese enfrentamiento final, y parte del optimismo es gracias al mariscal de campo de la franquicia Josh Allenquien es el MVP reinante.

Allen y Ravens de Baltimore jugador de ataque Lamar Jackson fueron considerados en gran medida favoritos para ganar el premio MVP la temporada pasada, y podría haber ido de cualquier manera. Entonces, probablemente hubo algunos sentimientos heridos cuando sus compañeros eligieron a Allen sobre Jackson, y varios jugadores en el equipo de los Ravens dejaron en claro que pensaron que Jackson debería haber recibido el honor.

Pero, Allen ganó, y se dirige a Juego del domingo el 7 de septiembre contra Jackson y los Ravens como MVP. Entonces, ¿qué piensan sobre Jackson? Después de no hablar de la rivalidad MVP durante la temporada baja, Allen se está abriendo.

Buffalo Bills QB Josh Allen habla de Lamar Jackson

Cuando se le preguntó sobre el próximo enfrentamiento contra Jackson, Allen no dijo nada malo sobre el jugador. No esperaríamos nada menos de un jugador clásico como Allen. Pero, Allen también puso en cuenta a Jackson diciendo que está haciendo todo lo posible para ayudar a su defensa a contenerlo.

«Hablas de Lamar, él es uno de los mejores jugadores en tocar la hierba, honestamente», dijo Allen, Según el atlético. «No puedes darle más oportunidades de las que necesita. No puedes darle campos cortos. Él aprovecharálos».

Allen agregó: «En el lado ofensivo, no jugamos al mariscal de campo. Jugamos la defensa y el coordinador defensivo. Simplemente haciendo todo lo posible para ayudar a nuestra defensa».

También se le preguntó a Jackson sobre Allen, y él también tuvo sus comentarios. Vale la pena señalar que Jackson ganó MVP en 2019 y 2023, por lo que ya ha sido honrado varias veces, y por una buena razón. Ambos quarterbacks son simplemente excelentes en lo que hacen.

«Los votantes votaron por quién votaron» Jackson dijo. «Así se sintieron. Es lo que es. Mi motivación es el Super Bowl. Estoy tratando de ganar el Super Bowl. Si vienen MVP, estaré agradecido, pero estoy tratando de ganar el Super Bowl».

Josh Allen coronó uno de los mejores QB de la NFL

En una función de pretemporada, Jeremy Fowler de ESPN se comunicó con entrenadores, ejecutivos y exploradores para nombrar a sus mejores mariscales de campo en la liga en la liga. Temporada 2025-26. Allen fue nombrado el No. 2 Mejor mariscal de campo de la NFLsolo detrás Jefes de Kansas City jugador de ataque Patrick Mahomes. Jackson era el número 4 en el recuento, detrás de Allen, Mahomes y el No. 3, que era Joe Burrow.

«Desde que la serie comenzó en 2020 hasta 2023, el lugar de Allen en el mariscal de campo Pantheon se celebró universalmente entre los votantes dentro de la liga y se destacó en esta pieza anualmente», afirma Fowler en la función. «Se convirtió, sin duda, en un mariscal de campo de primer nivel en la liga».

Entonces, tanto Allen como Jackson están recibiendo elogios y admiración en la nueva temporada, y ambos lo merecen. El domingo será una prueba divertida para ver cómo se desempeñan estos jugadores bajo una luz tan grande. Es una rivalidad para los libros de historia.