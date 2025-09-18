Josh Allen habla sobre qué dos actores le gustaría interpretarlo en la película

Búfalo Facturas jugador de ataque Josh Allen es una figura de gran prestigio en los deportes, y su vida podría algún día adaptarse a una película.

Allen comenzó su carrera universitaria como recluta de cero estrellas, jugando en Reedley Community College antes de transferirse a Wyoming, donde los Bills lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de la NFL 2018.

Allen se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la NFL, y su notable viaje de fútbol podría inspirar un gran guión de películas.

Por supuesto, Allen podría interpretarlo en la película, pero también hay algunos actores a los que no le importaría interpretarlo.

Josh Allen elige a dos actores que quiere interpretarlo en una película

Enews presentó una entrevista sentada con Allen el miércolesPreguntando a quién le gustaría retratarlo en una película.

«Chris Hemsworth», dijo Allen. «Siempre he dicho Chris Pratt. Sí, no, volveré a Pratt, pero siento que ahora es demasiado viejo. No lo sé, pero Hemsworth es probablemente la misma edad. Siéntete como alguien con un mejor físico para jugar conmigo porque puedo mirar en la pantalla. No me veo así, pero eso sería genial».

Hemsworth es conocido por jugar Thor En las películas de la serie Marvel, y Pratt también protagonizó el Universo Marvel interpretando a Peter Quill en Guardianes de la galaxia.

Sería interesante ver a uno de los dos actores interpretar a Allen en una película. Sin embargo, ambos tienen más de 40 años, por lo que Allen es probable que probablemente sean demasiado viejos para retratarlo.

Si alguna vez hay una película sobre la vida de Allen, probablemente se centrará en sus días de juego, por lo que necesitará un joven actor para interpretarlo.

Probablemente hay un joven actor que Allen no sabe sobre quién lo interpretará algún día en una película.

Allen podría tener totalmente una película en el futuro, al igual que el miembro del Salón de la Fama de la NFL Kurt Warner cuando Dobrecoss americano salió en 2021.

Warner tuvo un viaje loco a su carrera en la NFL, jugando en la Arena Football League y la NFL Europa antes de tener la oportunidad de hacer la NFL.

Warner lideraría el St. Louis Rams a una victoria del Super Bowl en 2000.

Allen podría ser como Warner pronto

Allen busca ser como Warner y ganar un Super Bowl, y podría llegar esta temporada. Los Bills tienen un inicio de 2-0 y parecen el mejor equipo de la AFC.

Buffalo regresó de un déficit de 15 puntos contra el Ravens de Baltimore En la semana 1, asegurando una victoria significativa. Primero ayuda a los Bills con la siembra en la AFC en el momento de los playoffs ya que Buffalo tendrá el desempate en los Ravens, y también ayudó a los Bills a obtener impulso en su victoria de la Semana 2 sobre el Jets de Nueva York.

Los proyectos de ley se enfrentarán al Miami Dolphins el jueves por la noche del fútbol, ​​con el objetivo de asegurar dos victorias en la AFC East y mantener un récord perfecto de 3-0 en la temporada.