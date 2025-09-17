Josh Allen está la victoria del jueves por la noche lejos de combinar la leyenda de la NFL en una estadística impresionante

Búfalo Facturas jugador de ataque Josh Allen está en camino de ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Profesional algún día. El jueves por la noche, la ex estrella de Wyoming podría agregar otro récord a su colección, lo que puede ayudarlo en su viaje hacia ese objetivo.

Los Bills serán el anfitrión del Miami Dolphinsconvirtiéndolo en una noche significativa para Allen. El mariscal de campo de 29 años ha ganado siete partidos consecutivos de jueves por la noche de fútbol, ​​y una victoria más lo empataría para el segundo lugar con Peyton Manning.

Josh Allen podría atar a Peyton Manning

“¿Sabía que el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, tiene un récord de 7-0 los jueves? Jueves por la noche de fútbol y tres concursos de Acción de Gracias, Allen aún no ha perdido un concurso a mitad de semana «, Cameron Anzalone de Buffalo Rumpling escribió. «Con una victoria contra los Miami Dolphins, Allen, empataría al mariscal de campo del Salón de la Fama de la NFL, Peyton Manning, para el segundo jueves más consecutivo en la historia de la NFL. Solo el actual mariscal de campo de los Gigantes de Nueva York, Russell Wilson y el mariscal de campo del Salón de la Fama de la NFL, Tom Brady (9 cada uno), tendrían rayas más largas».

El primer juego del jueves de Allen llegó en 2019 el día de Acción de Gracias contra el Dallas Cowboys. Allen lanzó para 231 yardas y un touchdown en ese enfrentamiento.

Allen se enfrentó a los Dolphins la temporada pasada el jueves por la noche, lanzando para 129 yardas, que fue el total de pases más bajo que ha tenido en un partido del jueves por la noche.

Sería un honor para Allen empatar a Manning en los libros de historia de la NFL desde que el mariscal de campo del Salón de la Fama ha sido fanático de su juego.

Manning ha sido fanático de Allen’s

Manning dejó a Allen un mensaje después de que los Bills cayeron al Jefes de Kansas City en el juego de título de la AFC de la temporada pasada.

«Mira, dejé a Josh [Allen] un mensaje el otro día, dijo Manning, Vía A a Z Deportes. “Acabo de decirle a Josh cuánto disfruto verlo jugar y cómo compitió con los Jefes la otra noche,« Manning comenzó. «Y mira, he estado allí. He vivido eso mundo. Siempre hay un poco de ‘sí, pero‘ adjunto a la descripción o el artículo escrito sobre ti, ‘Sí, pero‘ El tenía y Mira, lo está haciendo. Lamar lo está haciendo. Lo poseen. No lo están evitando. Ellos son muy honesto en su deseo de que les gustaría obtener el ‘Sí, pero‘ fuera y les gustaría ganar «.

Manning entiende lo que se necesita para ser un gran jugador de la NFL, después de haber ganado dos Super Bowls. Sin embargo, también ha experimentado la decepción de perder dos Super Bowls y varios juegos de playoffs, por lo que puede relacionarse con lo que Allen está pasando. En particular, Manning no ganó su primer Super Bowl hasta que tenía 30 años viejo.

Allen está a menos de un año de cumplir 30 años, pero todavía tiene un largo camino por recorrer en su carrera, y hay una buena posibilidad de que gane el Super Bowl a los 29 del próximo febrero.

Los proyectos de ley se enfrentarán al Houston Texans el 20 de noviembre. Esta podría ser la noche en que Allen gana su noveno juego consecutivo del jueves por la noche, empatando Tom Brady y Russell Wilson Para la mayor cantidad en la historia de la NFL.