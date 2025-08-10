Josh Allen, esposa Hailee Steinfeld, disfruta de la noche de cita en Buffalo

El Bills de búfalo Comenzó su apertura de pretemporada contra los Gigantes de Nueva York el 9 de agosto.

Mientras que el mariscal de campo de los Bills Josh Allen Tomó lo que resultó ser sus únicas instantáneas de pretemporada durante el primer año el año pasado, el entrenador en jefe Sean McDermott anunció que se sentaría el sábado. Buffalo tomó una pérdida de 34-25 en el juego de exhibición sin sentido.

La copia de seguridad de Allen, Mitch Trubisky, se hizo cargo de la entrante del equipo y jugó toda la primera mitad. Mike White reemplazó a Trubisky en el tercer cuarto, y Shane Buechele tomó algunas fotos en el último cuarto.

No está claro si Allen jugará en el próximo enfrentamiento de pretemporada de los Bills contra el Bears de Chicago en Soldier Field el domingo 17 de agosto.

Sin embargo, el MVP reinante de la liga todavía se quedó sin el túnel y se calentó con sus compañeros de equipo antes de que comenzara el juego. Los fanáticos también vigilaron a su esposa, Hailee Steinfeld. La actriz nominada al Oscar y Allen se casó en Santa BárbaraCalifornia, el 31 de mayo.

Allen le dijo dijo NFL Network Durante el campamento de entrenamiento la semana pasada, se «sintió bien» dirigirse a su temporada ocho en la liga. «Tengo que casarme con la mujer de mis sueños, mi mejor amiga. Puedo jugar al fútbol para ganarme la vida, esa es mi cosa favorita», dijo.

Si bien no está claro si Steinfeld llegó al Highmark Stadium para apoyar los Bills el sábado, al menos estaba en el vecindario.

Hailee Steinfeld, Josh Allen disfrutó de la noche de la cita después del primer partido de pretemporada de los Bills

Una foto de Allen y Steinfeld en la cena surgió en las redes sociales el domingo 10 de agosto. Los fanáticos podían decir que era una foto reciente basada en el facial de Allen, ya que el mariscal de campo de 29 años apareció en la Universidad St. John Fisher con una nueva mirada el 6 de agosto.

La cuenta oficial de redes sociales de los Bills publicó nuevas fotos de Allen y escribió: «Season Stache». Si bien Allen no puede equivocarse en los ojos de Bills Mafia, todavía tenían bromas por el nuevo vello facial de su estrella de franquicia.

El ex centro de Bills, Mitch Morse, comentó en Instagram: «Ese es un hombre casado si alguna vez he visto uno. Míralo calvo pronto. Un fanático agregó:» Lo estamos viendo evolucionar a papá Josh ante nuestros propios ojos «. Una mujer etiquetó a Steinfeld y escribió: «Felicitaciones».

Josh Allen está ‘decidido’ a llegar al Super Bowl esta temporada

Mientras que Allen tiene mucho que celebrar tanto personal como profesionalmente, no poder llegar al Super Bowl pesa mucho en el mariscal de campo de 6 pies y 5 pulgadas

«Constantemente nos estamos diciendo que todavía no hemos llegado allí. No hemos logrado lo que nos propusimos hacer. Hemos tenido buenos equipos, pero por cualquier razón, no lo hemos hecho», dijo Allen dijo CBS Sports.

«Estamos decididos a entregar cada piedra y hoja para encontrar esas respuestas. Creo que a medida que he vuelto, más rápido superé la pérdida al final. Pero nunca es fácil. Sigo diciéndome que confíe en el tiempo de Dios porque nunca está mal. No es diferente en este caso. Lo único que podemos hacer es darnos otra oportunidad para llegar allí».