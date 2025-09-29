¡José Mourinho regresa a Stamford Bridge! Chelsea Boss Sarcasts, listos para dar una sorpresa con el Benfica

Londres, Viva – Un gran partido presentado en la segunda jornada Campeón de la liga 2025/26 cuando Chelsea entretener Benfica En Stamford Bridge, miércoles (1/10/2025) a las 02.00 Wib. Este partido está en el centro de atención no solo por la lucha por puntos importantes en el grupo, sino también por el regreso José Mourinho a la sede del Chelsea como entrenador del Benfica.

Chelsea bajo presión

Chelsea comenzó la temporada con Euphoria después de ganar la Copa Mundial del Club 2025. Sin embargo, el rendimiento en la Premier League está lejos de ser consistente. Hasta la sexta semana, los Blues solo recolectaron ocho puntos y estaban en la octava posición de la clasificación. En el último partido de la liga, Chelsea incluso cayó 1–3 de Brighton y Hove Albion.

Condiciones similares ocurren en la Liga de Campeones. En la primera jornada, el equipo de Enzo Marsa perdió 1-3 ante el Bayern de Múnich. Esta situación hace que Chelsea esté obligado a aumentar si no desea que una posición en el grupo sea peor.

«Lo más importante es restaurar la energía y volver a enfocarnos en la estrategia. Debemos elevarnos de inmediato», dijo Marsca.

Entrenador del Benfica, José Mourinho

Mourinho regresa a «Inicio»

Para José Mourinho, esta pelea es muy emotiva. Stamford Bridge es un estadio que lo llevó a ganar tres títulos de la Premier League con Chelsea. Sin embargo, esta vez vino como oponente.

«Ir a Stamford Bridge se siente como regresar a casa. El estadio donde gané tres títulos de la Premier League. Soy parte de la historia del Chelsea y Chelsea es parte de mi historia», dijo Mourinho.

Aun así, Mourinho también recaudó fuertes críticas a la gerencia de Chelsea en la era de Todd Boehly. Según él, una gran inversión sin una dirección clara en realidad se convirtió en la carga del club.

«La inversión es una locura, demasiados jugadores, demasiado dinero, acumulación de jugadores sin una filosofía clara», dijo sarcásticamente.

Sin embargo, Mourinho todavía elogió a Marsa, a quien consideró que comenzó a encontrar la fórmula del juego. También consideró que la ausencia de Cole Palmer era una ventaja para el Benfica, aunque Chelsea todavía tenía calidad en el ataque.

Registro y reunión previa

En las últimas cuatro reuniones, el Benfica nunca había derrotado al Chelsea. La última vez que los dos equipos se reunieron fueron en la final de la Copa Mundial del Club 2025, cuando Chelsea ganó 4-1.

Transmisión en vivo

El partido Chelsea vs Benfica se puede ver directamente a través de la transmisión de servicios de video, Vision+, y Bein Connect o transmitir en Bein Sports, a 02.00 WIB.

Determinante del impulso

Chelsea está mirando la victoria para mejorar las posiciones después de perder en el partido inaugural. Mientras que Mourinho y el Benfica están decididos a robar puntos en Londres para mantener la esperanza en la fase grupal.

Este partido no es solo un partido ordinario, sino un duelo lleno de emociones, prestigio y también una gran prueba para ambos equipos.