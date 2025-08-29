José Mourinho fue despedido después de que Fenerbahce no pudo clasificarse para la Liga de Campeones

Turki, Viva – Club turco, Fenerbahce finalizó oficialmente la cooperación con el entrenador José Mourinhoque se anunció a través de la cuenta de redes sociales del club el viernes.

«Nuestro entrenador del primer equipo, José Mourinho, quien manejó el equipo desde la temporada 2024/25, se ha separado oficialmente de nosotros», dijo la declaración oficial de Fenerbahce a través del sitio web del club.

«Agradecemos todos los esfuerzos para este equipo y rezamos por lo mejor para su futura carrera».

Mourinho se unió por primera vez a Fenerbahce el 2 de junio de 2024, después de ser despedido por Roma a principios de 2024.

En su temporada inaugural, el entrenador portugués logró llevar a Fenerbahce a terminar en el segundo lugar en la Super League turca, a pesar de no ganar el Trofeo del Campeonato.

Sin embargo, el fracaso de Fenerbahce para calificar para la fase de la liga Campeón de la liga 2024/25 se convirtió en el principal desencadenante de este despido. La derrota agregada 0-1 del Benfica en los play-offs hizo decepcionar la gerencia del club, por lo que decidió poner fin a la cooperación con Mourinho.

El despido de Mourinho se sumó a la lista de entrenadores que fueron despedidos en la Liga Turquía al comienzo de la temporada 2025/26. Anteriormente, Besiktas también despidió a Ole Gunnar Solskjaer después de no poder traer a su equipo para calificar para la fase de la Liga de la Conferencia Europea

Esta decisión marca el final del corto de Mourinho, Fenerbahce, dejando una pregunta sobre el siguiente paso en la carrera del entrenador apodado «The Special One». (Hormiga)