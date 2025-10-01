José Mourinho después de perder en Stamford Bridge: pertenezco a la historia del Chelsea

Londres, Viva – José Mourinho Volver al Puente de Stamford como entrenador Benfica En el partido Campeón de la liga oponerse a ChelseaMiércoles (1/10) Hrs de la mañana temprano. Aunque su equipo tuvo que tragar una ligera derrota 0-1, el regreso de Mourinho a la sede del club que había planteado siguió siendo el foco principal.

Mourinho fue bien recibido por los partidarios del Chelsea que aún recordaban sus servicios cuando llevaban los blues ganaron varios títulos prestigiosos. Después del partido, el entrenador portugués hizo un comentario conmovedor sobre su relación con Chelsea.

«Chelsea es parte de mi historia, y también soy parte de su historia», dijo Mourinho.

«No llego demasiado tarde en los recuerdos. Me juzgo a mí mismo a través de la victoria y los resultados. Pero, por supuesto, agradezco a los fanáticos del Chelsea. Cada vez que estoy en Londres, siempre me encuentro en el camino, y sé que esta relación durará para siempre».

Chelsea logra una delgada ganadora

En ese partido, Chelsea confirmó tres puntos gracias al gol de Richard Richard en el minuto 18. Aunque el Benfica trató de proporcionar resistencia, incluida la oportunidad de oro de Dodi Lukebakio para golpear el poste, el equipo de Mourinho no pudo robar puntos en Stamford Bridge.

Chelsea ahora recolectó tres puntos de los dos primeros partidos de la Liga de Campeones, mientras que el Benfica se desplomó cada vez más con dos derrotas y todavía 0 puntos.

Relación de Abadi Mourinho y Chelsea

A pesar de perder, Mourinho parecía incapaz de ocultar su sentido emocional cuando regresó a Stamford Bridge. Eligió ingresar al campo simplemente, solo saludó a los seguidores cuando el locutor del estadio mencionó su nombre.

El regreso de Mourinho confirmó que su relación con Chelsea nunca sería interrumpida. Para el especial, Stamford Bridge no es solo el estadio de un oponente, sino una segunda casa llena de historia y recuerdos.