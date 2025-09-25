José Luis Guerin en ‘Good Valley Stories’ y valor cinematográfico de los documentos

José Luis Guerin, ganador del goya, está de vuelta en competencia en el Festival de Cine de San Sebastián con «Buenas historias de Valley«(» Historias Del Buen Valle «), casi un cuarto de siglo después de» trabajo en progreso «en el Vasco Fest en 2001. La película tiene lugar durante tres años en Valbona, un distrito suburbano de Barcelona, ​​como Guerín produjo temas de desplazamiento, identidad, vida urbana y conflictos ecológicos en este pequeño vecino como un microcosmos del mundo.

Hablar con Variedad Antes del estreno del mundo, Guerín dice que ha tenido su trabajo en algunos de los festivales más grandes del mundo, pero para una película como «Good Valley Stories», se siente correcto estrenarse en el mundo en su país de origen. «Algunos aspectos inevitablemente se perderán en otros países, por lo que siento que San Sebastián es el lugar más apropiado para una primera presentación».

Continúa recordando cómo el proyecto salió de una comisión del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. «Propusieron una pequeña pieza sobre este vecindario desfavorecido y con mucho gusto lo acepté», dice. «Luego fui a este vecindario periférico que no conocía, a pesar de haber vivido en Barcelona durante tantos años. Hice la pieza para el museo súper rápido, pero me quedé con el deseo de desarrollar ese trabajo porque comencé a descubrir que los ecos y las resonancias de todo el mundo podrían estar contenidos en este pequeño y humilde vecindario.

El cineasta reiteró cómo los vecindarios como Valbona se sienten algo universales, dado que «la gentrificación es un fenómeno mundial». «Los centros de las ciudades se convierten en atracciones turísticas, esencialmente convirtiéndose en parques temáticos inaccesibles para la población local. Estas son personas que luego son marginadas a las periferias, donde permanece una vida diaria más humana y normal. Es un proceso que podemos reconocer en todas partes».

Pero el director no quería mirar la periferia «solo como un espacio de victimización», especialmente porque encuentra una gran riqueza en tales espacios. «Es el mismo caso con el cine en sí, donde los espacios que ofrecen la mayoría de la libertad y la creatividad no son tanto en el centro de la industria sino en estas periferias».

Guerin pasó alrededor de un año seleccionando personajes para la película, y agregó algunos más una vez que la filmación había comenzado, ya que su método comprende la filmación y la edición simultáneamente «para permitirme desarrollar una relación más profunda con las personas que filmo mientras evalúa las líneas de la trama».

«Cada uno de estos personajes ayuda a sintetizar el paisaje humano general del vecindario», dice el cineasta. «El hombre sin memoria está relacionado con los bloques de vivienda que no tienen memoria del vecindario. Algunos personajes son agricultores que se llaman catalanes de la tierra original. Otros representan la inmigración española del Sur, y otros la emigración global del nuevo siglo».

Buenas historias de Valley Cortesía del Festival de Cine de San Sabastán

«Todos los conflictos actuales del mundo, desde el cambio climático hasta el racismo, la emigración y la especulación inmobiliaria, todo se siente allí», destaca. «También hay rastros del pasado y los signos del futuro. Así que estaba coordinando esos momentos con el tiempo de las estaciones y finalmente el momento de la película en sí. El espectador puede intuir cómo se está construyendo la película, por lo que, en lugar de ‘dirigido por’, voy con ‘trabajo en progreso de’ José Luis Guerín. Eso siempre permanecerá porque la película es un proceso abierto, vivo».

El veterano también enfatiza cómo una de sus grandes batallas es «promover festivales que no discriminen a los documentales». «En demasiadas ocasiones, el cine documental se ve casi como informes de televisión. No es que los documentales no sean una herramienta para la investigación sociológica, antropológica o activista, pero tienen que estar en diálogo con el cine mismo».

La semana pasada, Variedad El crítico Owen Gleiberman analizó el caso de las recientes películas del festival como «The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben-Hania y «Nuremberg» de James Vanderbilt « Para investigar cómo el uso de imágenes documentales en ambas películas, una grabación de las últimas palabras de una niña palestina, las imágenes de los campos de concentración nazis, pueden ser más poderosos que las películas mismas.

Cuando se plantea con la pregunta, Guerin dice que hay una cierta condescendencia en la forma en que la industria considera el documental como un medio para el trabajo social y las películas impulsadas por la causa. «Si está filmando las pruebas de Nuremberg, su deber moral es buscar la imagen más precisa sin ninguna manipulación. El cine a veces tiene que saber cómo ceder ante una causa, pero otra cosa es empobrecer el cine al atribuir al cine documental un mero y estricto papel de denuncia. Para mí, el cine tiene que hacer con un deseo de revelación, descubrir algo».

«He aprendido casi todo, desde el cine de ficción, por lo que, para mí, la división entre documental y ficción es irrelevante», agrega. «Tiene buen cine y mal cine. Crear una separación para el documental es tratarlo condescendientemente de la misma manera que a veces se reduce a la bondad de las causas que se acerca.

«Good Valley Stories» es una coproducción español-ferench entre las películas de Ilusos, Perspective Films, 3cat, Orpheus Iluso Aie y producida por Javier Lafuente, Jonah Trueba, Gaëlle Jones y José Luis Guerin. Shellac maneja las ventas.