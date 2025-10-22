José Díaz-Balart se suma a tareas de noticias de Telemundo

José Díaz-Balart asumirá nuevas funciones en la cadena en español telemundocopresentando a principios de 2026 un nuevo programa de streaming llamado “Ahora 360” para el canal FAST “Noticias Telemundo AHORA” y presentando “Dateline” de NBC News en español en Telemundo.

Díaz-Balart, el único presentador que presenta programas de noticias nacionales en español e inglés, continuará presentando las transmisiones de los sábados de “NBC Nightly News”.

“Ahora 360”, que será copresentada por Arantxa Loizaga, presentará historias sociales, políticas y culturales junto con entrevistas con creadores de noticias, líderes de opinión y personalidades. Se transmitirá de lunes a jueves. En los próximos meses se anunciará programación adicional de “Noticias Telemundo AHORA”. El “Dateline” en español comenzará en enero.

Díaz-Balart comenzó su carrera periodística en 1983 y ha entrevistado a todos los presidentes estadounidenses desde Ronald Reagan. Además de sus funciones en Telemundo, ha presentado programas para MSNBC.

Loizaga, quien presenta el noticiero nocturno de Noticias Telemundo, ampliará su rol para incluir “Ahora 360”. Regularmente es copresentadora de coberturas noticiosas especiales en horario estelar y ha realizado entrevistas con líderes mundiales, incluidos los ex presidentes estadounidenses Barack Obama y George W. Bush. Se unió a Telemundo en el 2021.

El canal FAST se distribuye a través de Roku, YouTube, Samsung TV Plus, Fire TV, Peacock, NoticiasTelemundo.com y la aplicación Noticias Telemundo. Cuenta con cobertura noticiosa original con los presentadores Julio Vaqueiro, Nicole Suárez, Johanna Suárez, Vanessa Hauc, Damià Bonmatí, Claudia de la Fuente y Loizaga.