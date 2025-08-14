‘José de Egipto’ Greenlit en Amazon con Adam Hashmi en el papel principal

Video de Amazon Prime ha ordenado oficialmente el drama bíblico «José de Egipto«A la serie, Variedad ha aprendido.

Variedad exclusivamente informado El espectáculo estaba en desarrollo en el streamer en junio. La producción ahora está en marcha en Nuevo México, con Adam Hashmi («Bridgerton», «Antecedentes penales») elegidos en el papel principal de Joseph.

La logline oficial de la serie establece: «En esta icónica historia del Antiguo Testamento, traicionada por los hermanos celosos, Joseph (Hashmi) desafía todas las expectativas y se eleva al poder increíble en Egipto, segundo solo de Faraón. Pero cuando su pasado se acerca a él, se enfrenta a la prueba final».

Junto con Hashmi, los clientes habituales de la serie incluyen a Alexander Siddig («Foundation», «Shantaram») como Jacob, Babak Tafti («Sucesión», «miles de millones») como Simeón, Daniel Peera («The Cleaning Lady», «NCIS») como Reuben e Iris Bahr («Corre Your Enfusiasm», «Svetlana») como Legu.

Los miembros recurrentes del elenco son: Dakota Shapiro («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes,» Valley of the Boom «) como Ashur, Tannaz Shastiri (» Hacks «,» Ramy «) como Eliuram, Ruben Vernier (» Monstrues «,» Esto es «) como gad, Amir Malaklou (» The Old Man, «Tuy» » Judá, Moran Atias («Tirano», «Reino Animal») como Bilhah, Necar Zadegan («Alcalde de Kingstown», «24») como Zilapah, Matisse Ratron-Neal («The Night Agent», «Law & Order») como Issachar, Shani Atias («The Pitt», «Shameless») como Rachel, y Siya Maleki («The Bith,» «Kill», «Kill»), «The Kill», «The Kill») como Levi.

Craig Wright es el escritor, productor ejecutivo y showrunner. «El creador elegido» Dallas Jenkins es ejecutivo produciendo a través de 5 y 2 estudios. Brad Pelo, Mark Sourian, Ryan Swanson y Tyler Thompson también se producen. «Joseph de Egipto» es una coproducción entre Amazon MGM Studios y 5 y 2 Studios.

El espectáculo cae bajo Jenkins y 5 y 2 Acuerdo multifacético con Amazon MGM Studiosque se anunció en febrero junto con la adquisición de Amazon de los derechos de transmisión exclusivos de EE. UU. Y un lanzamiento teatral de nuevas entregas de «The Eleged». En un entrevistarse con Variedad En septiembre de 2024, Jenkins reveló por primera vez planes para una serie Joseph, así como una serie de varias temporadas sobre la historia de Moisés.

Esto marca la última serie bíblica en la que Amazon ha estado involucrado en los últimos tiempos. Junto con «The Eleged» y ahora «Joseph de Egipto», Prime Video actualmente transmite la serie dramática «House of David». Ese programa cuenta la historia del rey David y se estrenó en febrero, ganando una renovación de la segunda temporada No mucho después. «House of David» es producido por el Proyecto Wonder, al que Jenkins sirve como asesor especial.

(En la foto: Adam Hashmi, Alexander Siddig, Iris Bahr, Tafti Round, Daniel Peera)