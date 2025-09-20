José Alayón representa la comunidad, la resistencia en ‘Dance of the Living’

Hay una escena conmovedora en el «Dance of the Living» de José Alayón, que compite en los nuevos directores de San Sebastián, donde un luchador de la isla Canary acaba de ganar una pelea, cargando a su oponente y lo vuelve a alterar en el suelo. Tanto se levantan y el ganador levanta el brazo del perdedor y lo aplaude brevemente en una señal de respeto.

El perdedor es Miguel Bethancourt, el protagonista masculino en «Dance in the Living», una vez, uno de los sentidos, un campeón en la escena de la lucha de la isla de Canary Fuenteventura.

En otra escena, los luchadores se sientan en un bar, celebrando el cumpleaños de Miguel, haciendo bromas, con la cómoda familiaridad de las personas que se sienten aceptadas como parte de su mundo.

Cuando Miguel conduce a casa con su hija Mariana, pasan paredes de roca negra, llenas de lutitas, y luego entran en la vista de una cría de montaña en el fondo que aún captura toda la fuerza del sol, como si hubiera arrancado del planeta Venus.

Vendido por Bendita Film Sales, («The August Virgin», «Samsara», «Manas») «Dance of the Living» («La Lucha»), la segunda función de Alayón después de Slimane (2013), se dirige a la lucha de Miguel y su hija Mariana para avanzar después de la muerte de la esposa y la madre Pilar, ella misma una campeona Wrestler.

Todo su mundo evoluciona en torno a la lucha canaria tradicional. Pero Miguel’s tiene una lesión crónica de rodilla y Mariana se enfurece en el mundo, empujándola a morder a un oponente.

Canary Island Wrestling se captura en tres secciones de la película, filmadas en un estilo neodoc, pero enfocando tanto el físico de los luchadores como éxito.

Esta no es una película deportiva de carretera. Más bien, «Dance of the Living», seleccionado por Variedad En una serie de características de nuevos directores, en sus Dailies de San Sebastián, muestra el mundo entero de los luchadores: la cocina hermana de Miguel, Mariana tomando lecciones de conducción en los caminos de tierra de He Island, y la textura visual de Fuenteventura, ya sea los pliegues de una montaña iluminada por el sol, que se parece a una piel áspera o una luz en un valle en el oscuro, la noche y el amanecer temprano.

«Dance of the Living» pesa como una de las películas de más alto perfil que saldrá de las Islas Canarias, donde Alayón es uno de sus principales productores de cine, que funda en 2004 las películas de El Viaje («Slimane», «Dead Slow Adede», «Llevan la muerte», «White on White»).

Variedad atrapado con Alayón justo antes del estreno mundial de «Dance of the Living» en San Sebastián.

«Dance of the Living» captura episodios de la lucha de Canary Island. Las escenas son memorables. Pero la película va más allá de eso para ofrecer una imagen mucho más amplia del mundo de los luchadores …

Tomé casi dos años elegir «Dance of the Living». Todos sus actores son luchadores, o han luchado. Ya tenía un guión, pero hablando con ellos, nos dimos cuenta de cómo Wresting, La Lucha, sirvió para generar vínculos, una sociedad, lo que dio un sentido a sus vidas. Habíamos anticipado esto cuando escribimos, pero lo confirmaron. La Lucha es una forma de escapar, lo que permite a las personas olvidar sus problemas …

Pero va más allá de eso, ¿verdad?

La Lucha fue practicada por los bereberes del norte de África, cuando se establecieron en las islas siglos antes de su conquista española. Da una poderosa sensación de raíces, de mantener una cultura ancestral de la isla canaria, un orgullo de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Da una poderosa sensación de raíces, de mantener una cultura ancestral de la isla canaria, un orgullo de pertenecer a algo más grande que ellos mismos.

¿Y puede ver este acto de resistencia como una metáfora para el cine o el cine de la isla canaria en general?

Todos tenemos nuestras obsesiones, unidas a nuestras emociones, a mí como un cineaste, como luchadores. Sentí una identificación cuando vi a los luchadores practicando sus cerraduras, que se llaman Mañas. Caen, se levantan, caen, vuelven a ponerse de pie nuevamente, lo que es como filmar una película, filmar una toma, repetir, tratar de construir algo. Pero creo que Canary Island Wrestling es una poderosa metáfora que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, AD es. Elemento básico de la identidad de las islas canarias. Si me pide que describa su identidad con tres figuras, una sería un luchador.

¿Está creciendo la lucha de las islas canarias?

Hubo un boom en los años 80, luego disminuyó, pero está volviendo nuevamente, especialmente en pueblos de tamaño mediano y partes de la costa, en Fuerteventura, donde disparamos. Los eventos de lucha libre están llenos, los luchadores son estrellas. La lucha libre también es importante en Tenerife, pero se encuentra en todas las islas, con competencias entre ellas. Pero Wrestling desencadena enormes pasiones en Fuerteventura, que es una de las razones por las que disparamos allí. Además, tienes sus montañas, sus brutales paisajes. Hay una especie de paralelo entre los cuerpos gigantes de los luchadores y estas montañas gigantes. Al menos intentamos jugar con esto.

