Jorge Martin se centró en el enfoque completo después del motogp japonés, listo para ganar el título mundial

Jorge Martin, el campeón mundial defensor, mirando el Gran Premio Japón como final del tiempo, él llama a su «temporada personal».

Para Martin, la serie en el Circuito Motegi del 26 al 28 de septiembre, 2025 no es solo carrerasPero el impulso para marcar el final del período de adaptación después de regresar de una larga lesión que lo hizo ausente en casi la mitad de la temporada.



Jorge Martin Crash en MotoGP Qatar 2025

Retrocede la carrera después de una larga ausencia

Hasta ahora, Jorge Martin solo ha registrado seis aperturas de un total de 16 series Motogp Temporada 2025. La larga ausencia debido a una lesión afecta claramente el ritmo de carreras. Desde que regresó al Gran Premio Checo en julio pasado, el enfoque principal de Martin no estaba buscando victoria instantánea, sino adaptada a motor Aprilia RS-GP, que ha experimentado un gran desarrollo desde el comienzo de la temporada.

El propio Martin llamó al período desde su regreso la «pretemporada». Usó este momento para comprender el personaje de la moto, probar varias configuraciones, mientras reconstruyó su confianza en la pista.

El papel de las pruebas de Misano en la adaptación

Uno de los momentos cruciales en el proceso de adaptación ocurrió en el juicio posterior a la prueba en Misano. En la sesión, el equipo técnico de Martin y Aprilia hicieron cambios significativos en la ergonomía de las motocicletas. Como resultado, se siente más cómodo y capaz de controlar mejor RS-GP.

«Estoy esperando mucho ir a Japón. La prueba en Misano es muy positiva», dijo Martin, dijo Viva del accidente el jueves 25 de septiembre de 2025.

Afirmó que gracias a los cambios en la configuración en Misano, su rendimiento ahora está más cerca del nivel deseado, aunque todavía hay muchos detalles técnicos que deben mejorarse.

Los resultados que comenzaron a mostrar un aumento

Aunque aún no se recuperó por completo a la mejor actuación, Jorge Martin comenzó a mostrar signos de resurrección. Uno de los más destacados es sus logros en el Gran Premio de Hungría, donde logró terminar cuarto después de comenzar desde la posición 18. Estos resultados muestran la dureza, así como la extraordinaria capacidad de adelantamiento de su quieta.

Por otro lado, Aprilia también mostró consistencia como equipo. En los constructores, actualmente están en segundo lugar con solo 23 puntos detrás de KTM. La victoria de Marco Bezzecchi en Silverstone y la estabilidad de Aleix Espargaro fortaleció aún más el estado de Aprilia como uno de los competidores serios esta temporada.

Sin embargo, los desafíos en Japón no son fáciles. A lo largo de la historia de su participación, Aprilia nunca ha registrado un resultado brillante en Motegi. Sus mejores notas solo terminaron noveno en Aleix Espargaro, con una diferencia de tiempo lo suficientemente lejos del líder de la carrera.

Motivación antes de la carrera en Japón

Antes del médico de cabecera japonés, Jorge Martin enfatizó que estaba listo para abandonar la fase de adaptación y centrarse en buscar resultados concretos. Para él, la carrera en Motegi será un punto de inflexión.

«La carrera en Japón será muy importante, no solo para mí, sino también para Aprilia. Me siento mejor con las motos, y ahora es el momento de demostrarlo en la pista», agregó Martin.

Aunque el circuito de Motegi se conoce como una curva técnica de la parada y la marcha que exige una moto estable y una fuerte tracción, Martin cree que el arduo trabajo del equipo y los resultados anteriores de la prueba lo ayudarán a enfrentar estos desafíos.



Corredor de Aprilia Jorge Martin

Para Jorge Martin, el Gran Premio de Japón no es solo la próxima serie de carreras, sino un marcador oficial de que se ha completado el período de adaptación. Con la confianza que volvió a crecer, una configuración de motocicletas más cómoda y el apoyo total de Aprilia, Martin estaba decidido a hacer de Motegi un punto de inflexión para competir nuevamente en la parte superior.

En cuanto a Aprilia, la actuación de Martin es muy importante para fortalecer su posición en la lucha por el constructor. Si Martin puede parecer competitivo en Japón, esto abrirá el camino para que el equipo de Noale se acerque a la cima de la clasificación.