Jorge Martín recibe una sanción tras regresar a MotoGP

VIVA – español Jorge Martín es seguro que volverá a aparecer en la serie final Moto GP 2025, concretamente el Gran Premio de Valencia en el Circuito Ricardo Tormo. Sin embargo, el regreso de Martín a trayectoria no completamente liso. Todavía está esperando la autorización médica y, como resultado, también enfrenta posibles sanciones. incidente De carrera previamente.

Lesiones graves tras accidente en Japón

Jorge Martín se cae en el primer test de MotoGP en Sepang

Martin sufrió una fractura de clavícula derecha tras verse involucrado en un accidente en la carrera sprint japonesa de MotoGP con su compañero en Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. El accidente obligó a Martín a pasar por el quirófano y ausentarse de las últimas series de la temporada.

El equipo Aprilia Racing confirmó que Martin había mostrado avances significativos en el proceso recuperación. Aun así, sólo pudo pisar el circuito de Valencia tras pasar el reconocimiento médico oficial de MotoGP en el circuito.

Todavía esperando la decisión de sentencia de los delegados

Además de los problemas físicos, Jorge Martín también se enfrenta a un proceso disciplinario por parte del Panel de Comisarios de MotoGP debido al accidente ocurrido en Motegi, Japón.

La investigación del incidente se pospuso porque Martin tuvo que ser operado y tuvo un largo período de recuperación. Ahora, los organizadores de MotoGP han confirmado que la decisión sobre las sanciones se anunciará antes del GP de Valencia.

Según el informe de Crash.net, es probable que Martin reciba dos penalizaciones por vueltas largas como consecuencia del incidente. Sin embargo, si no puede presentarse en Valencia, el castigo se ejecutará en la primera serie de la temporada 2026.

Temporada 2025: un año lleno de desafíos

La temporada 2025 será el periodo más difícil en la carrera de Jorge Martín. El corredor de 27 años sólo pudo aparecer en seis carreras a lo largo de la temporada debido a cuatro lesiones graves, dos de ellas antes de que comenzara la temporada.

Mientras Martin lucha por recuperarse, el equipo Aprilia Racing está mostrando un rendimiento constante. Tienen una gran oportunidad de cerrar la temporada en la segunda posición de la clasificación de constructores, mientras que Bezzecchi sigue compitiendo por terminar entre los tres primeros de la clasificación de pilotos.

Jorge Martín se cae en el MotoGP de Qatar 2025

A pesar de ello, Martín sigue viendo positivamente su regreso a Valencia. Dijo que su presencia no era sólo para lograr los máximos resultados, sino para iniciar una nueva fase de preparación para la temporada 2026.