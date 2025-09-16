Jorge Martin parecía encantador con Aprilia en la prueba de MotoGP Misano

VIVA – Jorge MartinCampeón mundial Motogp 2023, finalmente sintió un punto brillante en el proceso de adaptación juntos Aprilia Después de someterse a un post-letres oficiales en el circuito Misano.

Leer también: MotoGP debuta neumáticos Pirelli en Misano, el comienzo de la nueva era del mundo de las carreras



En la sesión de prueba, Martín dijo que había encontrado una sensación mucho mejor con una moto RS-GP, incluso afirmando haber alcanzado alrededor del 80 por ciento de performar máximo.



Corredor de Aprilia Jorge Martin

Leer también: La intención de ver en Mandalika falló, incluso tuvo una oportunidad de oro para el MotoGP italiano



Desde que se unió oficialmente a Aprilia, el viaje de Martín no ha estado funcionando sin problemas. La lesión que sufrió lo hizo perder mucho tiempo para comprender realmente el carácter de RS-GP. Como resultado, cada fin de semana la carrera en realidad se siente como una sesión de prueba adicional para él.

Martín reconoció que el tiempo limitado hizo que el proceso de adaptación fuera más lento

Leer también: Jack Miller fue multado con RP. 38 millones después de celebrar a los fanáticos en MotoGP Misano



«Hice un gran paso en términos de posición en la bicicleta porque probé varias posiciones diferentes en el manillar durante Austria», dijo Martin por Viva de Chocar Martes 16 de septiembre de 2025

En la prueba de Misano, el enfoque principal de Martín no es solo a la velocidad, sino la ergonomía y la comodidad de conducir. Esto es importante porque la raza MOTOGP exige la consistencia del rendimiento durante más de 40 minutos, de modo que la posición del cuerpo y el control físico se convierte en un factor crucial.

Martín probó algunos cambios en la posición del manillar (manillar), comparando su configuración con los utilizados por su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Sintió una diferencia significativa después de elevar una pequeña posición del manillar y hacer otros pequeños ajustes.

Además de la ergonomía, Aprilia también le dio a Martín la oportunidad de probar nuevos swingm con diferentes longitudes. Este componente tiene un gran efecto sobre la estabilidad y la tracción de la rueda trasera.

En Misano, un traje de basculante más largo muestra una respuesta positiva. Sin embargo, Martín recordó que este cambio no era necesariamente adecuado en todos los circuitos.

Además del Swingm, el equipo también realizó pequeñas mejoras en la electrónica, incluida la configuración de mapeo de máquinas, que funcionan para regular la energía de acuerdo con las necesidades de cada curva. Aunque el cambio no fue definitivo, Martín dijo que la dirección del desarrollo estaba en línea con las expectativas.

La comparación más destacada es el aumento de la confianza de Martín en su moto. Si anteriormente sintiera que solo podía superar el 60 por ciento, ahora después de la prueba de Misano, cree que ha alcanzado el 75-80 por ciento.

Impacto para Aprilia



Jorge Martin durante la prueba de pretemporada con Aprilia

Este avance es una buena noticia no solo para Martín, sino también para Aprilia en general. Desde que comenzó la temporada, se cuestionó la consistencia del RS-GP, especialmente en términos de adaptación de nuevos corredores. Sin embargo, con los resultados de esta prueba, la oportunidad de Aprilia de parecer competitiva en el resto de la temporada abierta.

Si el proceso de adaptación de Martín continúa aumentando, Aprilia puede esperar que el español regrese a la ruta de la victoria. Además, la experiencia y el estilo agresivo de Martín coinciden con el gran potencial del RS-GP, que se sabe que es estable en la curva y poderoso en una pista recta.

La prueba en Misano marcó un paso importante en el viaje de Jorge Martín con Aprilia. Con una posición de ergonomía más cómoda, un basculante más estable y un aumento en los detalles técnicos, ahora está más preparado para enfrentar desafíos en el próximo circuito.

Aunque no ha alcanzado el 100 por ciento, el progreso al 80 por ciento del rendimiento máximo muestra que la combinación de Martín y Aprilia es cada vez más cohesiva. Si esta tendencia positiva continúa, no es imposible que veremos inmediatamente a Martín conducir al podio MotoGP.