Jorge Martin enfrenta un gran desafío para la adaptación a Aprilia en MotoGP 2025

VIVA – Campeón del mundo Motogp 2024, Jorge Martinse enfrenta a una temporada desafiante después de unirse al equipo Aprilia. La transición de Pramac Ducati al nuevo equipo de fabricantes no funcionó sin problemas, principalmente debido a la lesión sufrida por Jorge Martin desde el comienzo de la temporada.

Aun así, este español permanece enfocado en el proceso de adaptación con motor RS-GP y mantenerse mentalmente positivo.

Jorge Martin Crash en la primera prueba de MotoGP Sepang

El comienzo de la temporada desafiante

La temporada 2025 de MotoGP comenzó con grandes esperanzas para Jorge Martin. Sin embargo, la lesión de la mano que experimentó antes carreras La apertura en Tailandia lo obligó a estar ausente de varias primeras series.

No mucho después de eso, nuevamente tuvo un accidente en Qatar que causó costillas y lesiones pulmonares, por lo que Jorge Martin tuvo que detenerse más tiempo que la pista.

Hasta la mitad de la temporada, Jorge Martin solo pudo completar seis carreras de un total de 22 series programadas.

Esta condición es claramente un obstáculo significativo en la construcción del ritmo de carreras y la comprensión de su nueva moto.

Adaptación a Aprilia RS-GP

Después de regresar de la lesión, Jorge Martin comenzó a centrarse completamente en la adaptación a Aprilia RS-GP, una moto diferente con el Ducati que dejó atrás. El corredor de 25 años admitió que el proceso de adaptación causó frustración, especialmente cuando los resultados de la raza no estaban de acuerdo con las expectativas.

«Quiero decir, debe haber varios puntos en los que me frustré, como hoy en calificaciones, como en el sprint de Barcelona, ​​porque cuando las cosas no son naturalmente me siento un poco frustrado», dijo Viva del accidente el lunes 22 de septiembre de 2025.

Agregó que a través de la prueba de carrera post-marino, había alcanzado alrededor del 80% del potencial máximo con RS-GP. Jorge Martin es optimista de que su primer podio con Aprilia pronto se logrará si el enfoque y el trabajo duro continuarán siendo manteniéndose.

Comparación con los compañeros de equipo

Por otro lado, su compañero de equipo Jorge Martin, Marco Bezzecchi, mostró una actuación consistente e impresionante. Bezzecchi logró tomar el podio en varias carreras, incluida la victoria en el Gran Premio Británico en mayo pasado.

Este éxito es un desafío adicional para Jorge Martin, debido a las expectativas de él como campeón del Mundo High, y debe demostrar su adaptabilidad a las nuevas motos rápidamente.

Jorge Martin se da cuenta de que el éxito de Bezzecchi es la motivación para continuar aprendiendo y mejorar el rendimiento.

Mentalidad y enfoque

Jorge Martin en el Hospital Hamad, Doha después de un accidente en el Qatar MotoGP

Además de los aspectos técnicos, los factores mentales son un elemento crucial para Jorge Martin esta temporada. El español está tratando de mantener una actitud positiva y no estar atrapado en la frustración debido a lesiones y resultados que no se han maximizado.

Esperanza en el futuro

Con un trabajo positivo, dedicación y mentalidad, Jorge Martin está apuntando a regresar inmediatamente al máximo rendimiento y ganar el podio con Aprilia. La adaptación a una nueva moto y un nuevo equipo lleva tiempo, pero la experiencia previa como campeón mundial de MotoGP le dio un capital importante para enfrentar presión.

Para Jorge Martin, la temporada 2025 no se trata solo de resultados, sino también del proceso de aprendizaje, generando confianza con una nueva moto, y demuestra que puede enfrentar cada desafío.

La temporada 2025 MotoGP es una temporada llena de pruebas para Jorge Martin. La lesión, los cambios en el equipo y la adaptación a las nuevas motos hacen que el viaje del español no sea fácil.

Pero con una fuerte mentalidad, enfoque y alta determinación, Jorge Martin es optimista de que puede superar estos desafíos. El primer podio con Aprilia puede no llegar al comienzo de la temporada, pero se cree que la estrategia exacta de trabajo y adaptación produce resultados en la temporada restante de 2025.