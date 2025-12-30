Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, se hundió en una temporada llena de lesiones con Aprilia.

VIVA – La temporada 2025 será el período más oscuro de su carrera. Jorge Martín De MotoGP. El vigente campeón del mundo ha tenido que lidiar con lesiones consecutivas desde el inicio de la temporada, pero en medio de esta serie de mala suerte, Martin enfatizó una cosa: nunca se permite sentir lástima de sí mismo.

El gran paso de Martin de Pramac Ducati a aprilia Lo que había atraído la atención del público terminó en realidad en una pesadilla. A lo largo de 2025, el español sufrió cuatro lesiones graves y cerró la temporada en la posición 21 de la clasificación final, lejos de las expectativas de un campeón del mundo.

El desastre llegó incluso antes de que se encendiera la luz verde para la primera carrera. Martín se cayó el primer día de entrenamientos de pretemporada y sufrió otra lesión durante un entrenamiento. Estas condiciones le obligaron a posponer su debut con Aprilia hasta la cuarta serie en Qatar. Sin embargo, el destino no volvió a estar de nuestro lado. Otra caída le dejó con 11 costillas rotas y una larga ausencia de la pista.

Después de estar fuera de juego durante ocho series, Martin finalmente volvió a competir en Brno y poco a poco empezó a encontrar su ritmo. Desafortunadamente, un error en la salida de la carrera sprint de Motegi le envió de nuevo al hospital, sumándose a una larga lista de lesiones en una temporada llena de frustración.



Jorge Martín Aprilia Racing

Los problemas de Martín no terminan en la pista. El drama fuera del circuito también complicó la situación, incluido su intento fallido de rescindir su contrato con Aprilia para unirse al resurgido equipo de fábrica Honda. Todo esto hace que defender el título mundial sea casi imposible.

Aun así, Martín enfatizó que nunca se cuestionó por qué le pasó todo esto. Llamó a esta situación parte del viaje de un corredor.

Martin dijo que no tenía sentido dejarse atrapar por la idea de cuestionar la situación. Según él, lo más importante es entender qué pasó y por qué pasó, para que errores similares no se repitan en el futuro. Eligió cerrar la temporada centrándose en el futuro y preparándose lo mejor posible para la próxima temporada.

El corredor de 27 años también destacó que no quería seguir pensando en la difícil situación que había pasado. Eligió estar presente en Valencia para empezar a montar la puesta a punto de su moto y preparar la nueva temporada.