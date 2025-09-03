Jordi realmente no quiere rezar para que Thom Haye brille a Persib cuando …

VIVA – Bek Perseguidor Jacarta, Jordi amatÚnete a responder al movimiento Thom Haye el Perseguidor Bandung. Aunque Persija y Persib se conocen como rival Abadi, Jordi todavía da las mejores oraciones a sus colegas en el equipo nacional de Indonesia.

Thom Haye se anunció oficialmente para unirse a Persib el miércoles 27 de agosto de 2025. Jordi consideró que Haye era un jugador importante para Maung Bandung, pero hubo excepciones especiales de él.

«Rezo por lo mejor para él. Se mudó a nuestro equipo contrario, pero era una buena persona, sería un buen jugador para Persib, por supuesto. Espero que este no sea un buen año para él, pero no cuando sea contra nosotros», dijo Jordi.

Jordi también mencionó la fuerza de Persib, que era cada vez más sólida con la llegada de nuevos jugadores. Aun así, enfatizó que Persija permaneció enfocada en sí mismo.

«Reclutaron a varios jugadores, estaban mejor, pero está bien. Nos centramos en nuestro propio equipo y sabemos que tenemos un largo viaje por delante», agregó.

Pronto, Jordi y Haye volverán a trabajar juntos en el equipo nacional de Indonesia. Ambos están programados para aparecer en la agenda de la jornada de la FIFA de septiembre contra Taiwán y el Líbano.

«Disfrutemos de estas dos semanas [libur liga]. Y sí, centrémonos en el equipo nacional. Y espero que también podamos jugar un buen partido en Surabaya «, dijo Amat.