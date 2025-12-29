Jordi Cruyff se separa del PSSI y se convierte en director técnico del Ajax

VIVA – No Jordi Cruyff resurgiendo en el fútbol europeo. El hijo de la leyenda holandesa Johan Cruyff será el nuevo director técnico Ájax Ámsterdam.

Esta noticia la informó el lunes el conocido medio holandés De Telegraaf. En su informe se afirmaba que Jordi Cruyff había llegado a un acuerdo contractual hasta mediados de 2028 con el gigante club de Ámsterdam.

Si es nombrado oficialmente, se prevé que Jordi Cruyff sea el sucesor de Alex Kroes en el puesto estratégico de director técnico. El hombre de 51 años tendrá control total sobre la dirección de la política futbolística del Ajax, incluido el desarrollo de jugadores y la estrategia a largo plazo del club.

De Telegraaf incluso se refirió a este papel como “jefe de fútbol” del Ajax, una posición crucial en la estructura del club.

Desde el primer momento se mencionó el nombre de Jordi Cruyff como el candidato ideal para ocupar este puesto. Según se informa, el proceso de negociación entre las dos partes avanza rápidamente y ha mostrado avances significativos durante la última semana.

En su apogeo, se dijo que las conversaciones finales se completaron en Barcelona a finales de la semana pasada.

Sin embargo, es probable que Jordi Cruyff no esté plenamente activo hasta que finalice el mercado de fichajes de invierno. Por el momento, la política de transferencias del Ajax todavía está controlada por Marijn Beuker, y Alex Kroes seguirá brindando apoyo durante el período de transición.

El propio Jordi Cruyff no es un nombre extraño en el mundo de la gestión del fútbol. Se ha desempeñado como director técnico del AEK Larnaca y del Maccabi Tel Aviv.

Aparte de eso, en el periodo 2021 a 2023, Jordi Cruyff también ejerció como asesor deportivo antes de ser confiado para convertirse en director deportivo del FC Barcelona.

Actualmente, Jordi Cruyff sigue figurando como Asesor Técnico Equipo Nacional Indonesia. No está incluido en las filas de Patrick Kluivert, que se separó de PSI después del fracaso Selección Nacional de Indonesia avanzar al Mundial de 2026.

El paso de Jordi Cruyff al Ajax tiene el potencial de ser un nuevo capítulo en su carrera en la élite del fútbol europeo.