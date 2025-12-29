Jordi Cruyff está un paso más cerca del Ajax, ¿qué pasará con él en el PSSI?

VIVA – No Jordi Cruyff actualmente está en el punto de mira después del club gigante holandés, Ajax de Ámsterdamconfirmó que habían llegado a un acuerdo verbal para ficharlo como Director Técnico. Esta noticia también plantea un gran interrogante sobre el papel continuo de Jordi en PSI.

A través de un anuncio oficial realizado en la web del club y en sus cuentas de redes sociales el lunes 29 de diciembre de 2025, el Ajax afirmó que el proceso de nombramiento de Jordi Cruyff había entrado en la fase final.

«Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico», escribió el Ajax en un comunicado en el Instagram oficial del Ajax, el lunes 29 de diciembre de 2025.

El club de Ámsterdam destacó que todavía quedan varios trámites administrativos que deben completarse antes de que el nombramiento sea definitivo.

«El proceso para conseguir un nombramiento definitivo ha entrado en su fase final, aún quedan varios pasos por dar. El objetivo del Ajax para Jordi es poder empezar a trabajar a principios de febrero de 2026», continúa el comunicado.

Esta noticia fue inmediatamente ampliamente comentada en los medios holandeses. El periódico De Telegraaf informó que al hijo de la leyenda del fútbol Johan Cruyff se le ofreció un contrato a largo plazo hasta mediados de 2028. Si se concreta, Jordi desempeñará un papel estratégico en la reconstrucción de la base técnica del Ajax, que en las últimas temporadas ha visto su rendimiento declinar.

Por otro lado, Jordi Cruyff sigue figurando actualmente como asesor técnico del PSSI. Comenzó a desempeñar este rol en marzo de este año y participó activamente en diversas agendas estratégicas de la federación.

Curiosamente, Jordi no fue incluido en el cuerpo técnico holandés dirigido por Patrick Kluivert y fue despedido por el PSSI después de que la selección de Indonesia no logró avanzar a la final del Mundial de 2026. Se consideró que el puesto de Jordi como asesor técnico estaba fuera de la estructura técnica afectada por esta evaluación.

A finales del pasado mes de noviembre, también se conoció que Jordi viajó a Europa con el Director Técnico del PSSI, Alexander Zwiers, y dos miembros del Comité Ejecutivo del PSSI. El orden del día se refiere a una reunión con varios nuevos candidatos a entrenadores de la selección nacional de Indonesia.

Hasta que se publicó esta noticia, no había habido ninguna declaración oficial del PSSI sobre el impacto del traslado planeado de Jordi Cruyff al Ajax en su estatus en la federación. Se ha contactado a varios administradores de PSSI para obtener confirmación, pero aún no han respondido.